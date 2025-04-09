iPhone 17 Pro'nun Kılıfı Ortaya Çıktı: Kamera Ünitesi İşte Böyle Görünecek!

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Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği amiral gemisi iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen kılıflar ortaya çıktı.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro’ya ait yeni kılıf görselleri sızdırıldı ve ilk bakışta dikkat çeken dev kamera ünitesi, önemli bir tasarım değişikliğinin habercisi olabilir.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson’ın paylaştığı görüntülere göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde arka kamera düzeni baştan sona yenileniyor. Alışıldık kare kamera modülünün yerini, telefonun arkasında yatay olarak uzanan dikdörtgen bir şerit alacak.

iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen kılıf:

Apple, son birkaç yıldır iPhone'ların ön yüzünün tasarımını büyük ölçüde koruyor. Bu nedenle arka panel, görsel değişiklikler açısından hâlâ şirketin oyun alanı niteliğinde.

Sızdırılan CAD çizimleri ve prototip parçalara göre üçlü kamera ünitesi sol tarafta üçgen bir düzende kalmaya devam ederken; LiDAR sensörü, mikrofon ve flaş gibi bileşenler sağ tarafa kaydırılarak daha dengeli ve simetrik bir görünüm sağlanmış.

Bu tasarım değişikliğinin arkasında hangi teknik ya da estetik nedenlerin yattığı henüz net değil ve tüm detayları öğrenmek için şimdilik Eylül ayını beklememiz gerekecek.

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/04/09/leaked-iphone-17-pro-cases-huge-cutout-camera-bump/
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