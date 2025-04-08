iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde ön ve arka kamerayla aynı anda video kaydı yapılabilecek yeni bir özellik ortaya çıktı.

Apple’ın yeni amiral gemileriyle birlikte kamera tarafında dikkat çeken bir yenilik gelebilir. Söylentilere göre, iPhone 17 Pro modellerinde hem ön hem de arka kamerayla aynı anda video çekmek mümkün olacak. Üstelik bu özellik, doğrudan kamera uygulamasına entegre edilecek gibi görünüyor.

Sızan bilgilere bakılırsa, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmak mümkün olacak. Yani bir yandan çevrenizi çekerken, aynı videoda kendi yüzünüzü de kaydedebileceksiniz. Özellikle vlog çekenler ve içerik üretenler için oldukça pratik bir özellik gibi duruyor.

Kamera uygulamasına entegre edilecek yeni özellik sadece Pro modellere geliyor

Daha önce Snapchat gibi bazı uygulamalar üzerinden kullanılabilen bu kayıt türünün, Apple tarafından iPhone’un yerleşik kamera uygulamasına entegre edileceği aktarıldı. Özelliğin, özellikle YouTube ve TikTok gibi platformlarda içerik üreten kullanıcılar için pratik bir kullanım sunacağı ifade edildi. Bu sayede kullanıcılar, ön kamera ile yüzlerini kaydederken arka kamerayla çevreyi aynı anda görüntüleyebilecek. Benzer bir özelliğin Samsung’un Galaxy S21 serisiyle birlikte daha önce kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.

Apple, iPhone 17 serisini eylül ayında tanıtacağını duyurdu. Ancak çiftli video kaydı özelliğinin yalnızca Pro modellerle sınırlı tutulma nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.