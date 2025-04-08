Apple'ın merakla beklenen ince modeli iPhone 17 Air'in prototip kalıpları ile birlikte tasarımı tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen en ince iPhone modeli iPhone 17 Air'e ait olduğu iddia edilen tasarım prototipi sızdırıldı.

Sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısı Majin Bu'nun paylaştığı bu prototip görseller, iPhone 17 Air'in tasarımına ışık tutuyor ve Google'ın Pixel serisine benzer bir kamera çubuğu bizleri karşılıyor.

iPhone 17 Air'in tasarımı böyle olacak:

5,5 mm ila 6,0 mm arasında değişen kalınlığıyla dikkat çeken ultra ince gövde tasarımı da sızan prototipte görülebiliyor. Bununla birlikte kamera çubuğunun yaklaşık 9,5 mm kalınlığa ulaşacağı ve cihazın en kalın kısmı olacağı belirtiliyor

Görsellerde ayrıca ses, eylem ve yan tuşlar da dikkat çekiyor. Bazı raporlar iPhone 17 Air’de yeni “Kamera Denetimi” tuşunun yer alacağını öne sürse de sızdırılan bu modelde söz konusu tuş henüz görülmüş değil.

iPhone 17 Air’in ayrıca Apple’ın gelecekteki katlanabilir telefonlarına zemin hazırlayan bazı teknolojilere sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Donanım cephesinde ise iPhone 17 Air’in Apple’ın A19 çipini kullanması ve Apple’ın kendi geliştirdiği modemle gelmesi bekleniyor.

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