Apple, iPhone 17 modellerini henüz tanıtmış değil ama çevrimiçi satıcılar çoktan yeni modellere uygun kılıfları listelemeye başladı. Şu an için resmî olmayan satıcıların açtığı ilanlarda, “iPhone 17”, “iPhone 17 Pro” ve “iPhone 17 Air” gibi isimlerle satışta olan kılıflar bulunuyor.

iPhone 17 Pro ile iPhone 16 Pro’nun tasarımında gözle görülür farklar bulunuyor. Dolayısı ile iki seriye ait kılıfları ayırt etmek de oldukça kolay. iPhone 16 modellerinde kamera kurulumu, telefonun üst sol köşesinde, oval köşeli kare lens adaları şeklinde konumlanıyordu.

iPhone 17'ye ait olduğu iddia edilen kılıfın görseli

Buna karşılık iPhone 17 Pro ve Pro Max’in cihazın arka yüzeyini yatay şekilde kaplayan geniş bir “kamera barı” tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Bu bar, Pixel serilerine benzer bir görünüm sunarken LED flaş ve LiDAR sensörü cihazın diğer köşesine taşıyor.

iPhone 17 Pro'ya ait olduğu iddia edilen kılıfın görseli

“Plus” iPhone modeli yerine gelecek iPhone 17 Air ise Apple tarihinin en ince telefonu olma iddiasıyla biliyor. Doğal olarak iPhone 16 Plus’ın kalın telefon kılıfları iPhone 17 Air’dan net bir şekilde ayırt edilebilir.

iPhone 17 Air'a ait olduğu iddia edilen kılıfın görseli

Tabii iPhone 17 Air’ın Pro modeller gibi cihaz boyunca uzanan bir kamera çıkıntısıyla geleceği gerçeği de var. Her ne kadar kamera sayısı 1 olacak olsa da…

UYARI: iPhone 17 modellerinden birini almayı düşünüyor olsanız bile cihazlar resmi olarak tanıtılmadan herhangi bir satıcıdan kılıf siparişi vermenizi tavsiye etmeyiz.

iPhone 17 serisinin tanıtılmasına artık 1 aydan kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca iPhone 17 modelleriyle ilgili her gün yeni bir bilgi gün yüzüne çıkıyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max hakkında daha fazla bilgi almak ve muhtemel Türkiye fiyatalarını öğrenmek için aşağıdaki içeriklerimizi inceleyebilirsiniz.