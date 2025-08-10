Apple ile ilgili son bir haftada çıkan haberler çoğunlukla iPhone 17 ailesinde fiyatların önceki nesle göre 50 ila 100 dolar arası artabileceğini söylüyor. Ancak Apple, bu yükselişi kullanıcılar için cazip hale getirmek adına depolama kapasitelerini de artırma yoluna gidebilir.

Apple’a yakın kaynaklardan bu hafta en çok gelen bilgi, Apple’ın iPhone 17 serisinde ciddi bir fiyat artışına hazırlandığı oldu. Son olarak GF Securities analisti Jeff Pu, MacRumors aracılığıyla yaptığı açıklamada, ABD pazarında iPhone 17 modellerinin iPhone 16’ya göre daha pahalı olacağını belirtti. Bu zammın temelini, Çin ve Hindistan’dan gelen ürünlere uygulanan artan tarifeler oluşturuyor.

Benzer öngörüler, Tom’s Guide ve 9to5Mac kaynaklarında da yer alıyor; bu kaynaklar zammın 50 dolar civarında olabileceğini ve yalnızca Air, Pro ve Pro Max modelleri için geçerli olacağını aktarıyor. Ek olarak, Economic Times da benzer rakamlarla iPhone 17 almayı planlayanları önceden uyarmış durumda.

Apple herkesi 128 GB'lık model yerine 256 GB'lık versiyon almaya zorlayacak

Ancak Apple, zammı “kullanıcı açısından bir değer artışı” olarak yumuşatmayı planlıyor. Bu kapsamda iPhone 17 Pro’nun baz depolama kapasitesi 128 GB yerine 256 GB olabilir ki. Bir başka deyişle Apple, tüm müşterilerini 128 GB yerine 256 GB’lık modeli almaya zorlamış olacak ki günümüz şartlarında 128 GB’lık depolama kapasitesi çoğu kullanıcı için yeterli olmadığından bu fiyat ve depolama zammına çok büyük itiraz gelmeyebilir.

Peki zam gelirse iPhone 17’nin Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Onun yanıtını da aşağıdaki içeriğimizde bulabilirsiniz

Peki 50 dolarlık zam, iPhone 17’lerin Türkiye fiyatlarını nasıl etkiler? Yaklaşık olarak 5.000 TL civarında bir fiyat farkı olması anlamına geliyor. İşin tuhaf yanı şu ki Türkiye’deki 128 GB modellerle 256 GB’lık modeller arasında da benzer bir fiyat farkı var. Yani Apple gerçekten de yapmış olduğu zamla aslında fiyatları artırmak yerine herkesi 256 GB’lık model almaya zorlamış olacak.