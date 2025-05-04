Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, pil ömrü endişeleriyle gelecek olan iPhone 17 Air'i lansmanında bataryalı bir kılıf ile tanıtabilir.

Apple’ın merakla beklenen en ince iPhone modeli iPhone 17 Air, dikkat çekici derecede ince tasarımıyla teknoloji dünyasında büyük merak uyandırsa da bu zarif görünüm bazı fedakârlıkları da beraberinde getirecek ve Apple şimdiden buna çözüm aramanın peşinde.

Şirket içi testlere göre iPhone 17 Air, Apple’ın diğer iPhone modellerine kıyasla daha düşük pil ömrü sunacak. 5.5 mm kalınlığa sahip olacak iPhone 17 Air, pil ömründeki düşüşü inceliğine borçlu.

İlk testlere göre iPhone 17 Air'in pili günü çıkaramıyor

The Information’ın yayımladığı ve MacRumors’un detaylandırdığı son rapora göre Apple’ın yaptığı testlerde kullanıcıların yalnızca %60 ila %70’i telefonun pilini gün boyunca tamamen tüketmeden kullanabildi. Bu oran, diğer iPhone modellerinde %80 ila %90 aralığında seyrediyor.

Apple bu durumu telafi etmek amacıyla iPhone 17 Air için özel bir bataryalı kılıf geliştirmeyi planlıyor. Bu aksesuar, telefonun ince yapısıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanacak ve günlük kullanım alışkanlıklarını etkilemeden ekstra batarya desteği sağlayacak. Fiyatlandırma hakkında ise henüz resmî bir bilgi bulunmuyor.

Üçüncü taraf üreticilerin daha uygun fiyatlı alternatifler geliştirip geliştirmeyeceği de belirsiz. Şimdilik beklemekten başka bir çaremiz yok.