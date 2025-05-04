Apple, önümüzdeki yılın sonbahar aylarında gelecek iPhone 18 serisiyle lansman planlarını tamamen değiştirecek.

Apple, 2019’dan bu yana Pro ve standart iPhone modellerini her sonbaharda birlikte tanıtıyordu ancak görünüşe göre şirket bu geleneği değiştirmeyi planlıyor.

The Information’ın tedarik zincirindeki üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Apple, 2026’dan itibaren iPhone lansmanlarını yılda ikiye çıkararak sonbahar ve ilkbahar şeklinde farklı bir lansman takvimine geçiş yapacak.

Planlara göre Eylül 2026’da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ile birlikte uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli tanıtılacak. Ardından 2027'nin ilkbahar aylarında ise iPhone 18, iPhone 18 Slim ve uygun fiyatlı iPhone 18e kullanıcılarla buluşacak.

Yeni lansman takvimi nasıl olacak?

Eylül 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold

: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold 2027 İlkbaharı: iPhone 18, iPhone 18 Slim, iPhone 18e

Bu değişiklik yalnızca lansman takvimini değil, model stratejisini de etkileyecek. Apple'ın "ailenin yeni üyesi" olarak lanse ettiği iPhone 16e, SE serisinin yerini alacak şekilde yıllık takvime dâhil edilmişti. Dolayısıyla uygun fiyatlı "e" serisinin de artık düzenli bir şekilde seriye katılması bekleniyor. Tabii bundan emin olmak için iPhone 17 serisini görmemiz gerekecek.

Öte yandan Apple'ın üzerinde çalıştığı daha ince iPhone modeli olan iPhone 17 Air ve iPhone 18 Air'in hangi lansman dönemine yerleştirileceği henüz belli değil fakat Plus modelin yerini alacağı söyleniyor.

Apple’ın bu strateji değişikliği yalnızca tüketici deneyimini değil, aynı zamanda üretim ve dağıtım süreçlerini de etkileyecek. Çin’de iş gücü sıkıntısı yaşanırken ve Foxconn gibi büyük tedarikçiler için rekabet artarken, bu yeni sistem iş gücü planlamasında daha sürdürülebilir bir çözüm sunacak.

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