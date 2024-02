El konsollarının yükselişe geçtiği bu dönemde, karşımıza beklenmeyen bir sürpriz olarak çıkan Pro model yeni iPhone'lar bizleri yalnızca donanımsal özellikleriyle değil; oyun dünyasını kasıp kavuran AAA oyunların App Store'a gelişiyle de şaşırtmayı başardı.

Günümüzde çıkan oyunların grafik kalitesi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmeler oyuncular için her ne kadar sevindirici olsa da bu oyunları çalıştıracak güçte cihazların fiyatları ne yazık ki bir hayli pahalı.

Eğer Pro model bir iPhone 15 sahibiyseniz, aşağıdaki oyunları oynamak için kuantum bilgisayarlardan hallice güçlü sistemler toplamanıza gerek yok. Listemizdeki bazı oyunları App Store üzerinden satın alabilir, bazılarını ise Apple Arcade üyeliği kapsamında ücretsiz oynayabilirsiniz!

Mutlaka göz atmanız gereken bu 10 oyunu gelin birlikte inceleyelim.

Zamansız efsane, beklenen Remake versiyonuna nihayet kavuştu: Resident Evil 4 Remake

Geçtiğimiz yıl TGA'da yılın oyunu ödülüne aday gösterilen oyunlar arasında olan Resident Evil 4 Remake, Apple Arcade programına dahil olmasa da iPhone 15 Pro ve üstü modellerde akıcı şekilde oynanabiliyor.

Playstation tarafındaki son zamla birlikte 2129 TL olan Resident Evil 4 Remake, App Store'da 1249,99 TL fiyat etiketine sahip.

Oyun dünyasının dehası Hideo Kojima'nın İkonikleşmiş Eseri: Death Stranding Director's Cut

Büyük bir felaketin ardından, istila edilen dünyamızda yaşam sürmek insanlık için oldukça zorlaşmış durumda. Hayatta kalmayı başarmış ve izole edilmiş insanlar için serbest kurye görevinde olan karakterimizle kendimizi esrarengiz bir macerada buluyoruz.

Apple kullanıcıları için bir süredir ön siparişte olan oyun 2 gün önce çıktı ve fiyatı maalesef %50 oranında zamlanarak 600 TL'ye yükseldi.

Eğer iflah olmaz bir futbol tutkunuysanız ve "beni bir oyuna gömün" diyorsanız aradığınız oyun kesinlikle FM2024 Touch. Saatlerce teknik direktör ciddiyetiyle oynadığımız FM serisinin son oyunu, nihayet cep telefonlarımıza kadar geldi.

Yukarıdaki oyunlar gibi yüzlerce lira vermenize gerek kalmadan, Apple Arcade'e abone olduğunuz takdirde dilediğiniz takımı yönetebileceğiniz bu oyunu kesinlikle öneriyoruz!

Ethan Winters severler için Korku ve aksiyonun başarılı bir şekilde harmanlandığı: Resident Evil Village

Resident Evil 7'nin boğucu atmosferinden sonra kar teması ve dinamik hikâyesiyle oyuncularına mükemmel bir deneyim yaşatan Resident Evil Village, serinin sevenleri için mutlaka şans verilmesi gereken oyunların başında geliyor.

Ne yazık ki Apple Arcade üyeliğine dahil olmayan bu efsanevi yapım, App Store'da 829 TL fiyatıyla satışta. İndirim dönemlerinde oyunun %60 indirimle 330 TL'ye kadar düştüğünü hatırlatmakta fayda var.

Yalnızca zorlanmayı seven sabırlı insanların oynayabileceği oyun: Getting Over It+

Bir kazanın içine sıkışmış ve yalnızca elindeki çekiciyle ilerleyebilen bir adamı canlandırdığımız bu oyunu çelik gibi sinirlere sahip oyunculara öneriyoruz. Oyunun zorluğu ve sinir bozucu mekanikleri yetmezmiş gibi oyunda ilerledikçe sinir bozucu altyazılar maceramıza eşlik ediyor.

Bu tarz zorlayıcı platform türündeki oyunları seven oyuncular için Getting Over It+, Apple Arcade programına dahil oyunlardan biri olarak karşımıza geliyor. Arcade üyeliği ile oyunu üyelik dahilinde ücretsiz oynayabilirsiniz!

Yenilenmiş grafikleriyle oyun tarihinin en efsane üçlemelerinden: Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition

GTA Vice City'nin renkli şehrini, GTA San Andreas'ın Groove Street'ini ve GTA 3'ün kasvetli Liberty City'sini özlemeyenimiz yoktur. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ birçoğumuzun favori GTA'larını barındıran bu üçlemede yenilenen grafikler gerçekten göze hitap ediyor.

Netflix aboneliği sahibiyseniz bu GTA üçlemesini ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer Netflix üyeliğiniz yoksa veya oyunlara sonsuza dek sahip olmak istiyorsanız, her bir GTA'yı 439 TL karşılığında App Store'dan satın alabilirsiniz.

GTA Trilogy: Definitive Edition maalesef tek seferde paket olarak satın alınamıyor, bunun yerine aşağıdaki bağlantılardan istediğiniz oyunları indirebilirsiniz:

• GTA: Vice City

• GTA: San Andreas

• GTA 3

Basketbol severler için: NBA 2K24

Basketbol denilince akla ilk gelen seri hiç şüphesiz NBA 2K serisi olmuştur. Yıllardır türünde en başarılı oyun olmayı başaran NBA 2K serisi, 2K24 ile 68 puan gibi düşük bir Metacritic puanına sahip olsa da hâlâ basketbol serverler için iyi bir seçenek.

Apple Arcade üyeliğine sahip olan her iPhone kullanıcısı NBA 2K24'ün Arcade Edition versiyonunu App Store'dan ücretsiz olarak indirebiliyor. Arcade üyeliği sahibiyseniz bizce bu oyuna bir şans vermelisiniz!

Yüzlerce saat oynansa da bıktırmayacak nadir oyunlardan: Stardew Valley+

Tatlı grafikleri, Türkçe dil desteği, oyun içi çeşitlilik ve açık uçlu yapısıyla türünün en iyi yapımlarından biri olan Stardew Valley, ceplerimize kadar geldi. Vurdulu kırdılı oyunlardan sıkıldıysanız ve kafa dinlemek istiyorsanız bu oyun tam size göre!

Arcade üyeliğine dahil olan Stardew Valley+, kesinlikle her oyun severin cihazında bulunması gereken oyunların başında geliyor. Apple Arcade aboneliğine sahipseniz ve henüz bu oyunu oynamadıysanız, bizce hiç vakit kaybetmeyin!

Nintendo Switch'im yok diye üzülmeyin! Zelda deneyimini telefonda yaşatan: Oceanhorn 2

Her oyun sever illaki Zelda serisini ve başarısını bir şekilde duymuştur. En az Zelda oyunları kadar sevimli grafikleriyle karşımıza çıkan Oceanhorn 2, iPhone cihazlarda oyunculara Zelda deneyimini yaşatmayı başarıyor.

Oceanhorn 2, Apple Arcade kütüphanesine dahil bir oyun olarak oyuncularla buluşuyor. Zelda serisini merak ediyor ancak bir Nintendo Switch sahibi değilseniz, tek yapmanız gereken bir Arcade aboneliği satın alıp bu oyunu indirmek olacaktır.

Korku konseptini bambaşka bir şekilde sunan: Alien Isolation

Bilim kurgu korku oyunu denince akla gelen nadir yapımlardan Alien Isolation; hem korku, hem macera hem de hayatta kalma türünde bir yapım olarak karşımızda. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ harika görünen Alien Isolation, çıktığı dönemde büyük ses getiren korku oyunlarındandı.

Korku türünü seviyorsanız ve bu efsaneyi hâlâ oynamadıysanız, iPhone'unuz üzerinden oyunu akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Eski bir oyun olmasına rağmen maalesef ülkemizdeki yüksek kur nedeniyle Alien Isolation App Store'da 499,99 TL'ye satılıyor.

