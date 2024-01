Hazır sömestir tatiline girmişken sizlere bu dönemde oynayabileceğiniz eğlenceli mobil oyunları listeleyelim dedik. Listenin sonunda Apple Arcade'e özel oyunlar da yer alıyor.

Uzun bir okul dönemi nihayet bitti ve öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Hazır sömestir tatiline girmişken bu dönemde biraz kafa dağıtmanızı sağlayacak birbirinden başarılı mobil oyunlardan oluşan bir liste oluşturacağız.

Bu liste, gerçekçi savaş simülasyonlarından strateji oyunlarına, eğlenceli maceralardan spor ve yönetim simulasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Her bir oyun, kendine has özellikleri, sürükleyici hikâyeleri ve etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor. Bu oyunlar, hem eğlendiriyor hem de farklı becerileri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Bu liste, tatilinizi keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeniz için mükemmel seçenekler sunuyor. Gerçek dünyayı keşfetmekten fantastik evrenlerde maceralara atılmaya, takım yönetiminden tempolu spor oyunlarına kadar her türlü deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu oyunlar, tatil boyunca sizi ekran başına kilitlerken, aynı zamanda yeni dünyaları keşfetme ve farklı stratejiler geliştirme fırsatı sunuyor.

Gerçekçi savaş deneyimi sunan: Arena Breakout: Realistic FPS

Arena Breakout, gerçekçi grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken bir FPS oyunu. Oyuncular, zorlu görevleri tamamlamak ve düşmanları alt etmek için çeşitli silah ve taktikler kullanıyor.

Oyunun dinamik oynanışı, her seferinde farklı bir deneyim sunuyor. Gerçekçi ses efektleri ve detaylı ortamlar, oyuna derinlik katıyor.

Canavar avcılığında heyecanlı anlar: Monster Hunter Now

Monster Hunter Now, büyük canavarları avlamak isteyen oyuncular için birebir. Her canavarın kendine has özellikleri ve zorlukları bulunuyor. Oyuncular, çeşitli silahlar ve ekipmanlar kullanarak canavarların zayıf noktalarını keşfediyor.

Gerçek dünyada pokemon yakalama macerası: Pokemon GO

Bir dönemin herkesi sokağa döken oyunu Pokemon GO, gerçek dünyayı keşfetmeye ve Pokemon yakalamaya dayanan bir macera oyunu.

Oyuncular, gerçek konumları kullanarak çevrelerindeki pokemonları buluyor ve yakalıyor. Her pokemonun kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor.

Oyun, topluluk etkinlikleri ve savaşlarla sosyal bir boyut kazanıyor. Pokemonları geliştirmek ve savaşlarda kullanmak için stratejik planlamalar yapılıyor.

Tank savaşlarında stratejik hamleler: World of Tanks Blitz

World of Tanks: Blitz, çeşitli tanklar ve savaş araçlarıyla dolu bir dünyayı oyunculara sunuyor. Oyuncular, farklı özelliklere sahip tankları kullanarak çeşitli savaş alanlarında mücadele ediyor.

Takım bazlı savaşlar ve bireysel görevler, oyunun çeşitliliğini artırıyor. Her tankın kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Bu sayede oyuncular, savaş stratejilerini ve taktiklerini sürekli geliştirerek rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Uzay gemisinde gizem ve dedektiflik: Among Us

Among Us, bir uzay gemisinde geçen, ekip üyeleri arasında bir hainin olduğu bir sosyal dedektiflik oyunu. Oyuncular, görevleri tamamlarken aynı zamanda haini tespit etmeye çalışıyor.

Hain, diğer oyuncuların güvenini kazanmaya ve sabotaj yapmaya çalışıyor. Özellikle Twitch'te son derece popülerleşen Among Us'ı telefonunuzda da oynayabilmek eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayabilir.

Gerçekçi yarış pistlerinde yarışmak isteyenlere: GRID™ Autosport

Yarış severlere gerçekçi bir sürüş deneyimi sunan GRID: Autosport, çeşitli yarış modları ve araçlarla donatılmış olan bir oyun.

Oyuncular kendi yarış kariyerlerini oluşturuyor. Pist üzerindeki her yarış, oyunculara benzersiz bir deneyim ve sürüş hissiyatı sunuyor.

Mobil MOBA'nın zirvesi sayılabilecek: League of Legends: Wild Rift

League of Legends'ın mobil versiyonu olan Wild Rift, hızlı tempolu ve strateji odaklı bir MOBA deneyimi sunuyor. Oyuncular, zengin şampiyon havuzundan seçim yaparak rakip takımlarla mücadele ediyor. Her şampiyonun benzersiz yetenekleri ve oynanış tarzları, oyunun çeşitliliğini artırıyor.

Adrenalin dolu Battle Royale deneyimi: PUBG MOBILE

En ünlü mobil oyunlardan olan PUBG Mobile, son kalanın kazandığı oyunlardan biri. Eğer siz de rekabetçi oyunları seviyorsanız ve telefonunuz bu oyunu kasmadan oynatabiliyorsa milyonlarca oyuncuyla birlikte kıyasıya bir mücadeleye atılabilirsiniz.

Nakliye imparatorluğu kurma zamanı: Shipping Manager - 2024

Bu strateji ve yönetim odaklı oyunda oyuncular kendi nakliye şirketlerini yönetiyor. Ekonomik kararlar ve lojistik planlama, başarılı bir nakliye işletmesi kurmanın başlıca anahtarı. Shipping Manager, oyunculara karmaşık lojistik ağları kurma ve yönetme imkanı sunuyor.

Formula 1 heyecanını cebinizde yaşayın: F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing, oyunculara gerçek Formula 1 yarış deneyimini mobil cihazlarda sunuyor. Oyuncular, kendi F1 araçlarını özelleştirerek dünyanın dört bir yanındaki rakiplere karşı yarışıyor.

Gerçekçi grafikler ve sürüş mekaniği, yarışseverlere benzersiz bir deneyim sağlıyor. Her yarış, oyuncunun beceri ve stratejisini test ediyor.

Apple Arcade destekleyen oyunlar:

Apple'ın abonelik sistemi olan Apple Arcade'de pek çok oyun yer alıyor. Bu oyunlardan bazılarına listemizde yer verdik. Apple Arcade'e üye olmak istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Zamanında bilgisayar başından kalkamadığımız Football Manager, Apple Arcade ile birlikte mobile de gelmiş durumda. Oyuncular bir futbol takımının her yönünü yönetiyor. Transferler, taktikler, maç günü kararları; kısacası her şey oyuncuların elinde. Oyuncuların stratejik düşünme ve planlama becerileri önem kazanıyor.

Basketbolun yıldızlarıyla sahada mücadele: NBA 2K24 Arcade Edition

Konsol oyuncularının çok sevdiği NBA 2K24, Apple Arcade ile iOS'ta da heyecan verici bir deneyim sunuyor. Oyun, gerçekçi grafikler ve akıcı oynanışıyla dikkat çekiyor. Oyuncular, NBA yıldızlarıyla oynayarak kendi takımlarını kurabiliyor ve çeşitli modlarda yarışabiliyor.

Tarihi macerada hayatta kalma mücadelesi: The Oregon Trail

Bu tarihi macera oyununda oyuncular 1800'lerin Amerika'sında bir yolculuğa çıkıyor. Oyunda vereceğiniz her karar, yolculuğun sonucunu etki ediyor. Oyun, tarihi olayları ve zorlukları interaktif bir şekilde sunuyor.