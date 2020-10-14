Spotify, iOS 14 ile birlikte gelen widget özelliği için destek sunmaya başladı. Artık Spotify kullanıcısı iPhone sahipleri, uygulamaya girmeden ana ekran üzerinden Spotify'ı kullanabilecekler.

Apple, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen WWDC 2020’de tanıttığı ve geçtiğimiz ay itibarıyla da iPhone 6S ve daha yeni tüm iPhone modelleri için yayınlamış olduğu mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14’te kullanıcılara, uzun zamandır talep edilen widget özelliğini nihayet sunmuştu.

Apple, iOS 14’te widget özelliğini sunmuş olsa da üçüncü parti uygulamalarda widget kullanabilmek, geliştiricilerin ilgili uygulamaya destek verip vermemesine bağlıydı ve dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi olan Spotify, bugün itibarıyla tüm iOS 14 yüklü iPhone’lar için widget desteğini yayınladı.

Spotify, iOS 14’teki widget arayüzünde ne yazık ki fazla çeşitlilik sunmuyor ve kullanıcılar yalnızca iki widget arasında seçim yapabiliyor. Spotify’ın iOS 14’teki widgetlarıyla son oynatılan şarkılara, çalma listelerine, sanatçılara, albümlere ya da podcastlara ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Spotify’ın iOS 14 widgetında akıllı arka plan özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde Spotify widgetının arka planı, son oynatılan şarkının albüm kapağının rengine değişiyor. Örneğin; son oynattığınız şarkının albüm kapağı mavi ağırlıklı bir görselliğe sahipse, widgetın arka planı da mavi tonlarında oluyor.

iPhone’larda Spotify widgetı kullanmak için yapmanız gerekenler;

Adım #1: Parmağınızı ana ekranda basılı tutarak Jiggle modunu açın.

Parmağınızı ana ekranda basılı tutarak Jiggle modunu açın. Adım #2: Sol üst köşedeki ‘+’ simgesine dokunun.

Sol üst köşedeki ‘+’ simgesine dokunun. Adım #3: Widget listesinden Spotify’ı bulun.

Widget listesinden Spotify’ı bulun. Adım #4: İstediğiniz widget boyutunu seçin.

Tahmin edebileceğiniz gibi iOS 14’te Spotify widgetlarını kullanabilmek için öncelikle uygulamayı son sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Buraya tıklayarak Spotify’ın App Store sayfasına gidebilir ve uygulamayı son sürüme güncelleyip güncellemediğinizi kontrol edebilirsiniz.