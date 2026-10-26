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230 Bin TL’lik iPhone Duo, Parçalarına Ayrıldı: Tamir Konusunda Nasıl? [Video]

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iFixit, Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu parçalarına ayırdı. Gelin telefonun iç kısmına detaylıca bakalım.

230 Bin TL’lik iPhone Duo, Parçalarına Ayrıldı: Tamir Konusunda Nasıl? [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın Türkiye’de 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla sattığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim tarihinde resmen dünya çapında piyasaya sürülmüştü. Bunun ardından da telefona dair testler gelmeye başladı.

iFixit de bir gelenek hâline getirdiği parçalarına ayırma videosunu iPhone Duo için de çekti. iPhone Duo’nun iFixit’in ameliyat masasına yatırıldığı videoda, telefonun iç yapısında neler olduğunu görebiliyoruz.

İçerikten Görseller

230 Bin TL’lik iPhone Duo, Parçalarına Ayrıldı: Tamir Konusunda Nasıl? [Video]
ifixit
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Çatlama sorunu neden oluyor?

Son dönemde bazı kullanıcıların karşılaştığı ekran arızalarına değinen iFixit; bu tablonun fiziksel baskı, içeri kaçan küçük bir parçacık, sürekli katlanma yorgunluğu ya da doğrudan üretim hatasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor. İlk bakışta cam yüzey çatlamış gibi dursa da iç kablolamadaki bir iletim kopukluğunun da aynı ekran kırığı görüntüsünü yaratabileceği vurgulanıyor. Bir süredir iPhone Duo alanlar, iç ekranda çatlak sorunu yaşadığını bildiriyordu.

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Sorunun yoğunlaştığı bölgeyi anlamak için söküm görüntüleri, patentler ve bilgisayar görüntüleri taramalarından faydalanarak 3 boyutlu bir menteşe modeli oluşturan ekip, hasar noktalarını bu modelle eşleştirdi. Kırıkların, akordeon tipi flex kablo geçiş boşluğundan merkezi menteşe desteğine geçiş yapılan alanda kümelendiği görüldü. Hasar, doğrudan kablonun geçtiği hatta değil; birden çok kenarın kesiştiği ve ince ekran panelinin katlanırken aldığı desteğin değiştiği hemen alt bölgede toplanıyor. Bu yapısal geçiş de söz konusu alanda ciddi bir gerilim/stres birikmesine yol açabiliyor.

iFixit ayrıca, menteşenin ekran eksenini takip eden kavisli raylarının da şüpheli olduğunu belirtiyor. Cihaz kapandıkça bu kavisli raylar düz plakaların üzerine doğru kalkıyor olabilir ve bu raylardan biri tam da hasar alanıyla örtüşüyor. Geri çekilmesi planlanan bir menteşe bileşeninin görevini yapamıyor olma ihtimali masada olsa da henüz kesinleşmiş tek bir nihai sebep bulunmuyor.

Toza dayanıklılık ve tamir edilebilirlik durumu nasıl?

ifixit

Diğer konulardan da bahsedelim. iPhone Duo resmi olarak IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. Parçalama öncesinde cihazı fosforlu toz yağmuruna tutan iFixit; USB-C bağlantı noktasında, hoparlör ızgarasında ve çerçevelerde yoğun toz birikse de iç donanım bileşenlerine neredeyse hiç partikül sızmadığını gözlemledi. Ancak bu koruma menteşe mekanizmasını tamamen kurtarmaya yetmedi. Toz partiküllerinin menteşeye sızarak çıtırtı seslerine yol açtığı ve bunun da ekrana mekanik zarar verebileceği kaydedildi. Her ne kadar benzer testlerde Galaxy Z Fold8 veya Pixel 11 Pro Fold modellerine kıyasla daha az toz topladığı için sonuç "umut verici" bulunsa da cihazın sahil ortamları için pek uygun olmadığı aktarıldı. JerryRigEverything’in sağlamlık testi de benzer sonuçları vermişti.

Apple’ın resmi olarak 10 katmanlı bir yapı olarak tanımladığı iç ekranın bazı katmanları mikroskop altında incelendi. Bununla birlikte Apple, nano dokulu koruyucu katmanı kolayca çıkarılabilir tasarlamış. Amaç bu katmanın düşük maliyetle değiştirilebilmesi. İç mimaride bir diğer dikkat çekici detay ise anakart tarafında. iPhone Duo, iPhone 8'den bu yana tek katmanlı kart kullanan ilk iPhone modeli oldu. Apple, gövde kalınlığını minimumda tutabilmek adına katmanlı yapıdan vazgeçip bu tek katmanlı anakart tasarımına geri dönmüş.

ifixit2

Cihazın dış ekranı oldukça kolay ayrılıyor ve gövde yapısı iFixit tarafından "sağlam" olarak nitelendiriliyor. Bu da .iç onarımların çoğu dış ekran üzerinden yapıldığı için tamir kolaylığına ciddi puan kazandırıyor Batarya tarafında ise iPhone 16 ile tanıtılan elektriksel akımla gevşeyen yapıştırıcı kullanılmış. Küçük bir elektrik akımı verildiğinde bataryanın kolayca serbest kalması, ekibe göre bugüne kadar bir katlanabilir telefonda görülen "en iyi batarya çıkarma deneyimi"ni sundu.

İlk günden resmi tamir kılavuzunun sunulması, dış ekranın sağlam sökülebilmesi ve bataryanın kolay ayrılması sayesinde iPhone Duo, 10 üzerinden 5 geçici tamir edilebilirlik puanı aldı. Bu skor; Galaxy Z Fold8 (4/10) ve Pixel 11 Pro Fold (4/10) modellerini geride bırakarak Duo'yu şimdiye kadar incelenen en tamir edilebilir katlanabilir telefon konumuna getirdi.

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