Samsung, ekran konusundaki başarı ve kalitesini Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unda da sergileyecek gibi görünüyor.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Ekranı Samsung tarafından üretilecek olan bu modelde şaşırtıcı bir şekilde Samsung'un kendi Galaxy Z Fold serisinde bile kullanmadığı, daha gelişmiş ve daha ince bir ekran teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan yeux1122’ye göre Apple’ın ekran tedarikçileriyle birlikte üzerinde çalıştığı bu yeni panel, bugüne kadar piyasaya sürülen hiçbir katlanabilir Samsung telefonunda bulunmuyor. Ekran bu teknoloji sayesinde yalnızca daha ince olmakla kalmıyor; daha hafif, daha parlak ve renk üretimi açısından da daha üstün oluyor.

iPhone Fold'un ekranını daha iyi yapan şey ne?

Apple’ın teknolojik yeniliklere yaklaşımı genellikle "ilk olmak yerine en iyi olmak" yönünde. Şirketin şimdiye dek katlanabilir bir telefon sunmamış olmasının arkasındaki en büyük neden, bu tür ekranlarda yaygın olarak görülen kırışıklık sorunuydu ancak gelen bilgilere göre Samsung, Apple’ın bu hassasiyetini dikkate alarak üretimde bu sorunu olabildiğince ortadan kaldırdı.

Yeni ekran yalnızca daha pürüzsüz değil, aynı zamanda yaklaşık %19 da daha ince. Bu incelik, dokunmatik sensörün artık ayrı bir katman olarak değil, doğrudan ekranın içine entegre edilmesinden kaynaklanıyor.

Apple’ın katlanabilir ekran için özel marka tescilleri üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu, iPhone Fold’da kullanılacak teknolojinin sadece donanımsal değil, yazılımsal ya da pazarlama açısından da Apple’a özgü olacağını gösteriyor. Şirketin Retina, Liquid Retina, ProMotion gibi marka isimleri de geçmişte buna güzel örneklerdendi.

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