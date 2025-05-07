Samsung, Wallet uygulamasına efsane bir özellik ekledi. Bu özellik sayesinde Galaxy telefonlar, "tokuşturarak" para gönderebilecekler. Üstelik parayı alacak kişinin Samsung telefon kullanmasına gerek olmayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan Galaxy telefon sahiplerini sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Wallet uygulamasına yepyeni bir destek ekledi. Bu yeni destek, Samsung Galaxy telefon kullanıcılarının iPhone'lardaki gibi telefonları "tokuşturarak" para aktarımı yapmalarını mümkün kılacak. Üstelik bu özellik, sadece Samsung telefonlar özelinde olmayacak.

Apple, iOS 18'de "Tap to Cash" olarak isimlendirdiği bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, iPhone'ların birbirlerine tokuşturularak NFC üzerinden para aktarımı yapabilmelerini sağlıyordu. İşte Samsung Wallet'a eklenen yeni özellik de tam olarak aynı amaca hizmet ediyor. "Tap to Transfer" olarak isimlendirilen yeni özellikle telefonunuz üzerinden para aktarmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

Visa ve Mastercard destekli bir karta bile para aktarılabilecek!

Samsung Wallet'ın yeni özelliği için Mastercard ve Visa ile bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği, kullanıcılara daha da etkileyici bir deneyim sunacak. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, dijital bir cüzdanı olmayan kullanıcılara bile para aktarabilecekler. Bunun için sunulan tek şart, paranın aktarılacağı banka kartının temassız ödeme desteğine sahip olması.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, ilk aşamada ABD'de kullanıma açılacak. Özelliğin sonraki aşamada ise daha fazla bölgeye yayılacağı düşünülüyor. Ancak şirket, konuyla ilgili olarak resmî bir takvim açıklamadı. Bakalım Türkiye'deki Samsung Galaxy kullanıcıları, bu etkileyici özelliğe ne zaman kavuşacaklar...