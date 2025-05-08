iPhone'da Google Maps kullanmayı tercih edenlerin kullanmaktan hoşuna gideceği yeni bir özellik kullanıma sunuluyor.

Google Maps, iPhone kullanıcıları için dikkat çekici bir yeniliğe imza attı. Artık uygulama, telefonunuzdaki ekran görüntülerini analiz ederek içerdikleri konum bilgilerini tespit edebiliyor ve bu yerleri sizin için özel bir listeye ekleyebiliyor.

Dahası bu özellik Apple Intelligence ile değil, Google’ın yapay zekâsı Gemini tarafından sağlanıyor. Özellikle seyahat blogları, sosyal medya gönderileri ya da haber makalelerinden alınan ekran görüntülerinde geçen yer adlarını ve adresleri tespit eden sistem, bunları Haritalar uygulamasında “Siz” sekmesi altındaki Ekran Görüntüleri Listesi'ne kaydediyor.

Ekran görüntülerindeki yerler otomatik kaydediliyor

Kullanıcılar, uygulama içinde bu görüntüleri ayrı bir albümmüşçesine inceleyebiliyor. Gemini, her bir görüntüdeki yeri analiz edip size tanımlıyor ve detaylı bilgiyle birlikte bu yerleri listenize eklemenizi öneriyor.

Bu özellik otomatik çalışsa da, yalnızca kullanıcı "Tüm Fotoğraflara Erişime İzin Ver" seçeneğini onayladığı takdirde devreye giriyor. Fotoğraflarınızın otomatik olarak taranmasını istemiyorsanız, ekran görüntülerinizi manuel olarak da içe aktarabiliyorsunuz.

Google Maps'in yeni özelliği nasıl açılır?

Google Maps’te “Siz” sekmesine girin.

Üst kısımda "Deneyin!" rozetiyle işaretlenmiş “Ekran Görüntüleri” listesini göreceksiniz. Rozete dokunun. Karşınıza özelliği anlatan kısa bir video çıkacak.

Haritalar’ın fotoğraflarınıza erişmesi için sizden izin istenecek. Tam erişim vermek zorunda değilsiniz, manuel kullanım da mümkün.

Konum bilgisi içeren bir ekran görüntüsü aldıktan sonra Google Maps’e girin.

Uygulama bir yer tanımlarsa size “İnceleme” daveti gönderilecek.

Buradan ister otomatik ister manuel şekilde ekran görüntüsünü listenize ekleyebilirsiniz.

Artık kaydettiğiniz yerleri harita üzerinde görebilirsiniz.

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