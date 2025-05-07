Apple yöneticilerinden Eddy Cue, Apple'ın aktif olarak yapay zekâ destekli arama motorlarını araştırdığını ve bu konuda somut adımlar atılacağını açıkladı.

Apple, Google ile yaptığı milyarlarca dolarlık varsayılan arama motoru anlaşmasını sona erdirmeyi göz önünde bulundurarak, Safari tarayıcısına yapay zekâ destekli arama motorlarını entegre etme planları yapıyor.

ABD'de süren tekel davası kapsamında Google, arama alanındaki hâkimiyetini korumak için olası değişiklikleri değerlendiriyor. Bu süreçte Apple’ın da eli kolu bağlı değil. Şirket, mahkemenin olası bir durumda Google ile olan yıllık 20 milyar dolarlık anlaşmasını sona erdirmesi ihtimaline karşı alternatif yollar aramaya başlamış durumda.

Apple, Google'ın yerini alacak arama motorunu arıyor

Apple Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, mahkemeye verdiği ifadede şirketin Safari'de Google yerine yapay zekâ destekli arama motorlarını entegre etmeyi "aktif olarak araştırdığını" söyledi. Cue ayrıca Nisan ayında Safari aramalarında düşüş yaşandığını, bunun da kullanıcıların giderek daha fazla yapay zekâ araçlarına yönelmesinden kaynaklandığını söyledi.

Cue, yapay zekâ tabanlı arama motorlarının gelecekte Google gibi geleneksel arama devlerinin yerini alabileceğine inanıyor. Şimdilik iddiadan ibaret olsa da Apple'ın özellikle OpenAI ve Perplexity gibi devlerle Safari için iş birliği yapmayı düşündüğü söyleniyor.

Değişim süreci zaman alabilir

Yapay zeka arama motorlarının etkili olabilmesi için arama dizinlerinin baştan sona elden geçirilmesi gerektiğini belirten Cue, kısa vadede bu değişimin tamamlanamayabileceğini ancak yapay zekâ aramalarını kullanarak bu değişimi cazip kılacak başka özellikler üzerinde çalıştıklarını ekledi.

Ek olarak Apple'ın Apple Intelligence özelliklerinden biri olan Visual Intelligence da Google ile ortaklaşa çalışan bir sistem olduğundan, Apple'ın bu sistemi de baştan yapılandırması gerekebilir.

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