Google'ın güncellenmiş Gemini 2.5 Pro modeli, önümüzdeki haftalardaki I/O geliştirici konferansı öncesinde ortaya çıktı.

Google, amiral gemisi yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Pro’nun geliştirilmiş yeni versiyonu olan Gemini 2.5 Pro Preview'i tanıttı. Bu yeni sürümün detaylı tanıtımı, Google’ın yıllık I/O geliştirici konferansında gerçekleştirilecek.

Yeni model, Gemini API ile birlikte Vertex AI ve AI Studio üzerinden geliştiricilere sunuluyor. Üstelik bu gelişmiş sürüm, hâlihazırda kullanılan Gemini 2.5 Pro modeliyle aynı fiyata sahip. Google, modeli ayrıca web ve mobil cihazlardaki Gemini sohbet botu uygulamasına da entegre etmiş durumda.

Gemini 2.5 Pro Preview ile neler farklı?

Google’ın açıklamasına göre bu özel I/O sürümü özellikle etkileşimli web uygulamalarının oluşturulmasında ciddi bir sıçrama vadediyor. Kod dönüştürme, kod düzenleme ve tasarım noktasında yeni arayüzler geliştirme konusunda önemli ölçüde iyileştirilen model, geliştiricilerin sıklıkla dile getirdiği sorunlara da çözüm getiriyor.

Gemini 2.5 Pro Preview, Google'ın açıkladığına göre WebDev Arena Leaderboard testlerinde zirvede yer aldı. Ayrıca model, video anlama performansını ölçen VideoMME kıyaslamasında %84,8 gibi yüksek bir başarı skoruna ulaştı.

Şimdilik Google'ın yeni modeline dair detaylar bunlarla sınırlı ancak Google'ın 20-21 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O geliştirici konferansında daha fazla detay göreceğiz.