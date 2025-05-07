ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın devam eden tekel davasında şirketten yeni taleplerde bulundu. Bakanlık, Google'ın 2 büyük reklam hizmetini satmasını istiyor.

Google’ın başı, geçtiğimiz yazdan beri ABD hükûmetiyle arasındaki davayla dertteydi. Öyle ki Adalet Bakanlığı, Google’ı arama, reklamlar gibi konularda “tekel” olmakla suçluyordu. Dava devam ederken şirket bazı değişiklikler yapma durumuyla karşı karşıyaydı. Bunlardan biri de Chrome gibi bazı departmanların satılma ihtimaliydi.

Şimdi ise davayla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, Google’ın reklam alanında öne çıkan 2 büyük departmanını satması gerektiğini ifade etti. Bunlar, reklam Pazar yeri AdX ve bir reklam sunucusu olan DoubleClick for Publishers olarak açıklandı. Ayrıca bakanlık, Google’ın AdX’in satışından sonra 10 yıl boyunca reklam borsası işletmemesi gerektiğini de eklemiş.

Bakanlığa göre Google, reklam alanında da tekel oldu

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Google, AdX’i kullanmayan yayıncılara büyük gelir kaybı yaşatıyormuş. Teknoloji devinin hem bununla hem de AdX’e DFP’yi entegre ederek bu alanda da bir tekel yarattığı, web sitelerini kendi ürününü kullanmaya zorladığı da bakanlığın iddiaları arasında. Ayrıca Google’ın reklam satın alma hizmetlerini üçüncü taraf ürünlerle uyumlu çalışması talimatı da verildi.

Bakanlık, Google’ın “yasa dışı olarak elde ettiği” olarak nitelendirdiği bu tarz ürünleri satmasıyla tekel durumunu sona erdirmeye yarayacağını, reklam pazar yerleri gibi alanlarda ise rekabeti geri getireceğini düşünüyor. Google ise yöneticisi Lee-Anne Mulholland ile verdiği yanıtta bu tarz bir hamlenin yayıncılara ve reklamverenlere zarar vereceğini belirtiyor.

Google tarafından verilen yanıt:

“Adalet Bakanlığının reklam teknolojilerini elimizden çıkarmaya yönelik ek önerileri, mahkeme bulgularının çok ötesine geçiyor. Hukukta hiçbir temeli yok ve yayıncılara ve reklamverenlere zarar verme potansiyeline sahip.”

Google, ayrı bir dosyada reklam hizmetleri konusunda kendi çözümünü önerdi. Bu çözümler arasında AdX’in tüm üçüncü taraf reklam sunucularına sunulması, Google’ın eylemlerinin üç yıl boyunca bağımsız bir gözlemci tarafından kontrol edilmesi gibi şeyler var ancak satılma yok. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.