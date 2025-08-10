Apple, iOS 26 ile gelecek yeni App Intents altyapısıyla Siri’yi tüm uygulamaları sesle kontrol edebilen gerçek bir asistana dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yenilik, Apple’ın gelecek donanım vizyonunun da merkezinde olacak.

Apple’ın 2024 WWDC’de tanıttığı yeni nesil Siri özellikleri, birkaç kez ertelendi. Bu durum, hem şirket içinde hem de Apple hayranları arasında ciddi hayal kırıklığı yarattı. Gecikmenin en çok konuşulan nedeni, Siri’nin kişisel verilerle entegre çalışarak dosya, e-posta ve fotoğraflardan bilgi çekebilme özelliğinin hazır olmamasıydı. Tim Cook ise durumu “Apple’ın kalite standartlarını karşılayacak kadar iyi değil” diyerek özetledi.

Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’a göre asıl devrim, bu özelliğin ötesinde geliyor. App Intents adı verilen geliştirilmiş altyapı ile Apple, iPhone’u tamamen ses komutlarıyla yönetilebilen bir cihaza dönüştürmek için hazırlıyor. Üstelik sadece sistem uygulamaları değil, iPhone’da yüklü olan tüm uygulamaları…

App Intents tam olarak ne olacak?

Apple’ın App Intents adını verdiği yeni altyapı, aslında iOS ekosisteminin perde arkasında yıllardır var olan "intents" sisteminin evrim geçirmiş bir versiyonu olacak. Şu ana kadar App Intents daha çok uygulama kısayolları, otomasyonlar ve Siri Kestirmeleri gibi kontrollü ortamlarda çalışıyordu. Ancak iOS 26 ile birlikte Apple, bu sistemi tam uygulama içi etkileşim seviyesine taşımayı hedefliyor.

Yeni App Intents, Siri’nin yalnızca belirli API’lerle değil, doğrudan uygulamanın kendi arayüzü ve işlevleriyle etkileşime girmesini sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar, “Fotoğraflar’da geçen yaz Bodrum’da çektiğim manzarayı bul, HDR’yi kapatıp parlaklığı artır ve Beyazıt’a gönder” gibi çok adımlı bir komutu tek seferde, iPhone’a hiç dokunmadan gerçekleştirebilecek.

App Intents’in günlük hayattaki kullanımına birkaç örnek:

“Instagram’da Ayşe’nin son gönderisine kalp at” dediğinizde Siri, siz uygulamayı açmadan işlemi tamamlayabilecek.

“Amazon’da AirPods Pro 2’yi sepete ekle ve fiyatını kaydet” gibi kayıt tutabilecek.

“Notlar’da ‘Toplantı’ başlıklı dosyayı bul ve PDF olarak mail at” gibi karmaşık iş akışları mümkün olacak.

“YouTube’da Lo-fi çal ve 30 dakika sonra kapat” gibi zaman ayarlı oynama gerçekleştirebilecek.

Eğer Gurman’ın anlattığı gerçekleşirse bu, Siri’nin yıllardır eksik kalan “uygulama asistanı” kimliğini gerçek anlamda kazanması anlamına gelecek. Apple, bu sistemin özellikle dokunmatik etkileşimin mümkün olmadığı durumlarda (araç kullanırken, mutfakta yemek yaparken, spor yaparken) büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyor.