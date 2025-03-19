iPhone’larda gelen aramayı cevaplamak için iki farklı ekran tasarımı olmasının ardındaki işlevsel sebebi açıklıyoruz!

iPhone’unuz varsa muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Bir telefon geldiğinde ekrandaki görüntü değişiklik gösteriyor. Kimi zaman aramayı cevaplamak için soldan sağa kaydırmak gerekirken kimi zaman aramayı açma ve reddetme sembolleri oluyor.

Peki neden iki farklı stil var ve bu tasarımlar neye göre değişiyor? Kullanıcıların yararına yapılan bu iki farklı tasarımın nedenini hemen öğrenelim.

iPhone aramalarında karşımıza çıkan iki farklı ekranın nasıl olduğunu hatırlayamadıysanız şöyle gösterelim:

Bazen sağdaki görseldeki gibi aramayı reddetme ve kabul etme butonlarına sahip bir ekran çıkıyor. Bazen ise aramayı açmak için barı kaydırmanızın yeterli olduğu, soldaki gibi bir ekran oluyor ve aramayı reddetme seçeneği bulunmuyor.

Aslında bu seçenekleri, cihazın durumuna bağlı olarak sunuyor. “Hangi durum?” diyecek olursanız…

Eğer cihazınız o esnada kilitli değilse aramayı onaylama ve reddetme seçeneklerinin olduğu ekranı kullanıyor. Eğer cihaz kilitliyse kaydırarak açabileceğiniz, reddetme seçeneğinin olmadığı ekranı sunuyor.

Elimizdeki tüm bu bilgileri topladığımızda çoğunuzun tahmin edebileceği üzere bunu, kullanıcıların yararına yapıyor.

Aramaların yanlışlıkla cevaplanmasını veya reddedilmesini engelliyor.

Telefonunuz çantanızdaysa, cebinizdeyse veya yanlışlıkla açılabilecek herhangi başka bir yerdeyse aramaları farkında olmadan cevaplamayı ya da reddetmeyi önlemek için böyle bir şey var.

Biri bizi aradığında çantamıza uzanıp telefonu alırken yanlışlıkla ekrana dokunup çağrıyı açamıyor veya reddedemiyoruz. Hatta, Cem Yılmaz’ın da stand-up’ına “Seni ... ile aramışım pardon.” şeklinde konu olan, İngilizceye “butt call/butt dial” (popo araması) olarak yerleşmiş; yanlışlıkla arama durumunun önüne geçiliyor.

Kaydırarak çağrı cevaplamada reddetme butonu yoksa gelen aramayı nasıl meşgule atacağız peki?

Çağrıyı reddtme butonunun ekranda olmaması demek, o çağrıyı meşgule atamayacağınız anlamına gelmiyor tabii ki. Kimi iPhone kullanıcılarının bildiği, kimisinin ise şimdi öğreneceği bir yol bulunuyor.

Cihazın sağındaki kilitleme tuşuna 2 kere üst üste bastığınızda ya da uzun bastığınızda, gelen çağrı meşgule atılmış olacak.

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