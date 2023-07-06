iPhone’lar Apple’ın çeşitli pazarlama stratejileri sebebiyle yenilenmeye oldukça müsait telefonlar ancak Türkiye’deki iPhone fiyatları hepimizin malumu. Peki ne yapacağız? İkinci el bir iPhone satın alalım!

Az kullanılmış ikinci el bir iPhone almak, ilk etapta hepimize mantıklı gelebilir ancak bu noktada kafamızı karıştıran şeyler de var. Örneğin, telefon gerçekten anlatıldığı kadar mı kullanıldı, bu cihaz beni ne kadar götürür, satıcıya ne kadar güvenebilirim…

Eğer siz de ikinci el bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız, aşağıda sizler için bahsettiğimiz bu ayrıntılara mutlaka göz atın.

İkinci el bir iPhone alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, IMEI kaydını kontrol etmek.

IMEI numarası, cihazın kimliğini belirler ve çalıntı veya kayıp olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Bu sorgulamayı Apple’ın resmi sitesinde yer alan “IMEI Kontrolü” bölümünden ya da e-Devlet üzerinden yapmak mümkün.

Bu işlemin sonucunda “IMEI kayıtlı” ibaresini gördüğünüzde alacağınız iPhone’un Türkiye’de kayıtlı bir cihaz olduğunu anlayabilirsiniz. Fakat “IMEI kayıt dışı” yazısını gördüğünüz an, bu cihazın yurt dışı kayıtlı olduğunu ya da kaçak olduğunu tespit edebilirsiniz.

İkinci adım, model numarasını doğrulamak.

Telefonların Ayarlar>Genel>Hakkında kısmında bir model numarası bulunur ve buradaki harfler oldukça önemlidir. Örneğin bu numara “M” ile başlıyorsa, elinizdeki telefon sıfırdır. “F” harfi ile başlıyorsa tamir edilmiş, “N” ile başlıyor ise değişim cihazı anlamına gelir. Eğer sorunsuz bir iPhone arayışındaysanız, model numarası “M” ile başlayan bir cihaz tercih etmenizde fayda var.

Ayrıca cihazın garantisinin devam ettiği söylendiyse, bunu da teyit etmek mümkün.

iPhone’larda Ayarlar>Genel>Hakkında kısmında garanti süresine dair bilgiler yer almakta. Buradaki süre, size elinizdeki telefonun ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında fikir verebilir. Bunun yanında telefonun halihâzırda güncelleme alıp almadığı bilgisine vakıf olmanız da cihazı ne kadar uzun süre kullanabileceğiniz noktasında oldukça belirleyici olur.

İşte o kilit soru: Acaba cihazın parçaları değiştirildi mi?

Bu kısım, ikinci el bir telefon satın alma noktasında, ileride herhangi bir problemle karşılaşmamak adına bir hayli önemlidir. Yine aynı şekilde iPhone’un Ayarlar>Genel>Hakkında kısmından “Parçalar ve Servis Geçmişi” başlığına gelerek değişen parçaları görebilirsiniz.

Batarya, ekran, kamera veya ana kart gibi ana donanım birimlerinin değişimi, bu bölümde mutlaka yer alır. Ayrıca telefona ait tüm parolaları sıfırlayıp, Touch ID ve Face ID kontrolü yapmakta da fayda var. Touch ID ve Face ID, büyük oranda ekran değişimi sebebiyle çalışmaz.

Elbette şarj cihazına bağlı yaşamamak için pil sağlığı son derece önemli.

iPhone’larda pil sağlığının en az %85 ve üzerinde olması tercih edilir. Yeni açılmış ve çok az kullanılmış bir telefonun pil sağlığı ise genelde %99 veya %100 olur. 1 yıllık süreyle kullanılan iPhone’ların pil sağlığının da ortalama %85’lerde olduğunu belirtmekte fayda var. Yine bunu teyit etmek için Ayarlar>Pil>Pil Sağlığı kısmına bakılabilir.

Ayrıca almayı düşündüğünüz iPhone’u birkaç dakikalığına bile olsa şarj etmeyi deneyin. Şarj cihazı girişinin sağlam olduğunu anlama noktasında, bu ayrıntı oldukça önemli.

Ses kalitesi, mutlaka kontrol edilmesi gerekenlerden.

İkinci el bir iPhone’u elinize aldığınızda YouTube ya da başka bir platformdan herhangi bir video açarak, cihazın sesine ve videoyu oynatıp oynatmadığına bakabilirsiniz. Çünkü video oynatıldığı esnada görüntüde kaymalar olabilir ya da sesi arttırdığınız an, yeterli ses çıkmayabilir.

Ayrıca cihazdan herhangi birini arayıp, sesinizin yeterli düzeyde gidip gitmediğinden ve karşıdaki kişinin sesinin de size net bir şekilde duyulup duyulmadığından emin olmak olmazsa olmazlardan.

İkinci el cihazı satın almadan önce, kılıfını ve ekran koruyucusunu çıkarmakta fayda var.

Bazı zamanlarda satıcılar, ekran hasarlarını herhangi bir koruyucuyla saklamak isteyebilir ve bu durum, gözden kaçmaya oldukça müsaittir. Bu sebeple telefon ekranının ve dış kasasının sağlam olduğundan ve dokunmatiğin, ekranın her yerinde kusursuz çalıştığından emin olmak için kılıfını ve ekran koruyucusunu çıkarıp, inceleyebilirsiniz.

Ya internet bağlantısında bir sorun varsa?

Telefonu elinize alır almaz test edilmesi gereken diğer şeyler ise Wi-Fi, mobil veri ve bluetooth kontrolü. iPhone’u sıfırladıktan sonra SIM kartınızı takın ve ardından herhangi bir Wi-Fi'a bağlanarak telefonun internette sorunsuz çalıştığından emin olun.

Ardından Wi-Fi'ı kapatarak, sitelere mobil veri ile giriş yapabilir ve internette gezinebilirsiniz. Yine bluetooth aracılığıyla başka bir cihaza video ve fotoğraf göndermeyi de deneyebilirsiniz.

Satın alacağınız ikinci el bir iPhone kamerasının ne durumda olduğunu anlayabilmek için telefonla mutlaka video ve birkaç fotoğraf çekin.

Eğer cihazın söylendiği kadar kullanılmış olmadığı iddia ediliyorsa, fotoğrafların kalitesinden bunu kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Ayrıca kamera başlı başına sorunluysa, fotoğraflar bulanık çıkacaktır veya telefon, hiç çekim yapmayacaktır.

İkinci el iPhone satın alıp almama konusunda siz ne düşünüyorsunuz?