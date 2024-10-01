iPhone'da Ekran Parlaklığı Belirli Bir Seviyeden Sonra Neden Artmıyor? (Telefonunuz Bozuk Değil)

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iPhone kullanıcılarının parlaklıkla ilgili maruz kaldığı ortak bir problem var. Ekran parlaklığının belirli bir seviyeden sonra artmaması gibi.

Öncelikle bu durumun telefonunuzun bozulmasıyla bir ilgisinin olmadığını bilmeniz gerek. Çünkü her kullanıcı, bu durumla karşılaşıyor.

Aslında bu, bir sorun bile değil. Aksine, telefonun sağlığını iyileştiren bir durum. Fakat rahatsız edici bu özellik neden kaynaklanıyor, gelin bakalım.

Telefonun otomatik parlaklık ayarlarına bakın.

ekran parlaklığı

Muhtemelen iPhone’unuzun parlaklık ayarlarını otomatik olarak işaretlemiş olabilirsiniz. Otomatik parlaklık özelliği, çevredeki ışık miktarına bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Parlak ortamda parlaklığı artırır, loş ortamlarda ise azaltır. Bu özellik, telefonun parlaklığını belirli bir seviyeden sonra artırmanızı engelleyebilir.

Bu ayarı kapatmak için: Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Boyutu > Otomatik Parlaklık yolunu izleyebilirsiniz.

Güç tasarruf modu aktif olabilir.

güç tasarruf mod

Güç tasarrufu modu açık olduğunda iPhone parlaklığı maalesef sınırlanıyor. Bu ayar da pil ömrünü uzatmak için yapılan bir kısıtlamadır.

Güç tasarrufu modunu kapatmak için: Ayarlar > Pil > Güç Tasarrufu Modu yolunu izleyebilirsiniz.

True Tone ve Night Shift ayarlarınızı kontrol edin.

true tone

Aslında tüm parlaklık ayarları gibi True Tone ve Night Shift özellikleri de göz sağlığınız için olduköa etkili ve güvenli bir ayardır. Bu ayarlar, ekranın renk tonunu ve parlaklığını çevresel ışık koşullarına göre ayarlar. Bu da bazen parlaklığın sınırlı görünmesine neden olabilir.

Bu özellikleri kapatmak için: Ayarlar > Ekran ve Parlaklık yolunu izleyerek True Tone ve Night Shift’i devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz aşırı ısındıysa da bu kısıtlamayı yapabilir.

iPhone aşırı ısındığında, cihaz kendini korumak için otomatik olarak parlaklığı düşürebilir. Cihazın sıcaklığı normale dönene kadar bu kısıtlama devam edebilir. Bu durumda cihazı bir süre soğumaya bırakmak gerekiyor.

Son olarak bu ayarlamaları yaptınız, yine de aynı sorunu yaşıyorsanız donanımsal bir problem var demektir.

Bu durum, ekran parlaklığıyla ilgili bir donanımsal sorun olabilir. Ekran veya ekran bağlantısında bir problem varsa, parlaklık düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, Apple Destek ile iletişime geçmeniz daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlar.

Kaynaklar: Apple, Cnet

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