Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez bir parçası olan Face ID’ler, ileri teknoloji ile donatılan Apple’ın MacBook bilgisayarlarında neden yok?

MacBook Pro modellerinin bugüne dek Face ID özelliği bulunmuyordu. Yeni çıkan modellerde yer alan ekran çentiği ise “acaba mı?” dedirtiyor.

Peki işin aslı ne de Face ID’leri MacBook bilgisayarlarda göremiyoruz?

MacBook’larda Face ID’nin olmamasının birkaç nedeni bulunuyor.

Öncelikle MacBook’ların ekran yapısı ve tasarımı, Face ID teknolojisinin gerektirdiği TrueDepth kamera sistemini barındırmak için uygun değil. Face ID, iPhone ve iPad’lerde olduğu gibi, karmaşık bir kamera ve sensör sistemine ihtiyaç duyuyor.

Bu sistem, cihazın ekranının arkasına entegre edilmesi gereken çeşitli donanımlar içeriyor. Ancak MacBook bilgisayarların ince tasarımı ve dar ekran alanı, bu tür bir sistemin yerleştirilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca ekranın kalınlığında ve tasarımında yapılacak değişiklikler, cihazın genel estetiğini ve kullanım konforunu olumsuz etkileyebilir.

Teknik zorlukların yanı sıra maliyetler de önemli bir etken.

Face ID teknolojisi, yüksek kaliteli sensörler ve projektörler gerektiriyor ve bu, üretim maliyetlerini artırıyor. Bu durum da MacBook’ların satış fiyatını da yükseltebilir. Apple, halihazırda MacBook kullanıcılarının Touch ID kullanarak güvenli bir şekilde oturum açmaları yeterli görüyor.

Apple, Face ID teknolojisini gelecekteki MacBook modellerine entegre etmeyi planlayabilir. Ama şu an için bu teknolojiyi uygulamak için uygun zaman veya teknik altyapının henüz mevcut olmadığını söylemekte fayda var. Face ID teknolojisi için gerekli donanımın eklenmesi, MacBook’ların tasarımını ve performansını etkileyebilir.

Peki yeni MacBook Pro modellerindeki ekran çentiği ne için?

Bu ekran çentiği, aslında sadece bir kamera haznesi. Bu çentik, 1080P webcam, ortam ışığını ayarlayan TrueTone sensörü, ekran ve klavye parlaklığını düzenleyen ışık sensörü ve kameranın açık olduğunu gösteren bir LED ışık barındırıyor.

Anlayacağınız üzere Face ID teknolojisi, Apple için imkânsız değil; yalnızca belirli stratejileri barındırıyor.

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