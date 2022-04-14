Sosyal medyada paylaşılan bir video, diğer ülkelerdeki insanların iPhone 13 Pro Max 256 GB almak için ne kadar çalışması gerektiğini ortaya koydu ve gündeme oturdu. Biz de asgari ücretlerin karşılaştırılması ile ortaya çıkan sonuçlara gelen tepkileri sizler için derledik.

Türkiye’nin son zamanlarda ekonomik sıkıntılardan geçtiği hepimiz tarafından bilinen bir durum. Birçok farklı alandan sürekli gelen zamlar vatandaşı üzüyor ve toplumsal refahı önemli ölçüde düşürüyor. Tabii tüm dünyada hızla kullanımı artan teknolojik ürünler de bu fiyat artışlarından nasibini alıyor.

Yüksek kur ve vergiler ülkemize gelen akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar birçok farklı teknolojik ürünü ciddi derecede etkiliyor ve insanların maaşlarından çok daha yüksek fiyatların ortaya çıkmasına neden oluyor. Şimdi de bu ürünlerden biri olan teknoloji devi Apple’ın iPhone 13 Pro Max telefonunun farklı ülkelerdeki fiyatlarını içeren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Farklı ülkelerdeki insanlar ne kadar çalışarak iPhone 13 Pro Max alabiliyor?

Videoyu göremiyorsanız BURAYA tıklayın.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda, farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşları iPhone 13 Pro Max 256 GB’ın fiyatlarını karşılaştırdı ve bu telefonun ne kadar çalışılarak alınabileceğini ortaya koydu. Görüntülerdeki insanların, asgari ücreti baz alarak bu karşılaştırmayı yaptığını da belirtmek gerek.

Videonun başında ilk olarak Türkiye’de bulunan bir Apple mağazası ile karşılaşıyoruz. Görüntüleri çeken kişi burada iPhone 13 Pro Max’in fiyatına bakıyor ve 29.799 TL olduğunu görüyor. Bunun ardından da bu fiyat asgari ücretle yani 4.250 ile karşılaştırılıyor ve telefonun 7 ay civarında maaşla alınabildiği görülüyor. Bunun ardından ise Japonya, Almanya, İsviçre, İtalya, ABD gibi ülkelerde de bu karşılaştırma yapılıyor.

Farklı ülkelerde ne kadar çalışarak iPhone 13 Pro Max alınabiliyor?

Türkiye – 29.799 TL => 7 ayda (Asgari ücret 4.253 TL)

Japonya – 146.800 yen => 1 ayda (Asgari ücret 180.000 yen)

Almanya – 1.369 Euro => 1 ayda (Asgari ücret 1.500 Euro civarlarında)

İsviçre – 1.349 frank => 1 ay içinde iki adet (Asgari ücret 3.360 frank)

İtalya – 1.409 Euro => 1 ayda (Asgari ücret 1.300 ve 1.400 Euro arası)

ABD (New York) – 1.200 dolar => 1 ayda (Asgari ücret 2.300 dolar civarlarında)

Tahmin edebileceğiniz gibi ülkeler arası oluşan bu farklar da sosyal medyadaki kullanıcıların tepkisini çekti. Biz de gelen tepkilerden bazılarını sizler için derledik.

İşte gelen tepkiler