iOS cihazlarında orijinal müzik kütüphanelerini kullanmaktan hoşlananlardansanız, iCloud Müzik Kütüphanesi'ni nasıl devre dışı bırakacağınızı sizler için anlattık.

Apple Müzik harika bir hizmet olsa da bazı kullanıcılar kişisel kütüphanelerini akış kütüphanelerinden ayrı tutmayı tercih ediyorlar. Bunu yapabilmek için ise iCloud Müzik Kütüphanesi’nin devre dışı bırakılması gerekiyor.

iCloud Müzik Kütüphanesi, tüm müziklerini tüm cihazlarınızda senkronize hale getirmek istiyorsanız gayet kullanışlı; özellikle müziklerinizin çoğu iTunes Store’dan veya Apple Müzik’ten geliyorsa. Yine de iCloud Müzik Kütüphanesi’ni devre dışı bırakmak isterseniz aşağıdaki yönergeleri takip edin:

Ayarlar’ı açıp Müzik bölümüne gidin. iCloud Müzik Kütüphanesi seçeneğini kapatın. İstendiğinde Kapat’a dokunun.

Tüm cihazlarınızda müziklerinize erişmenizi sağlayan iCloud Müzik Kütüphanesi artık kapalı durumda. Ancak bu kütüphane, bu özelliğine rağmen orijinal müzik kütüphanelerini el altında bulundurmak isteyenler için ayak bağı olmakta; özellikle yıllardır iTunes’tan alınmayan müzikler biriktirdiyseniz veya kaliteden ödün vermemek için ses kaybı olmayan kütüphanelere sahipseniz. Nadiren de olsa iColud Müzik Kütüphanesi, yüksek kaliteli ses dosyalarını iTunes Store’da bulunan daha düşük kaliteli dosyalarla değiştirmekte