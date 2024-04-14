İran'ın İsrail'e saldıracağı yönündeki haberlerden sonra gerilemeye başlayan kripto para piyasaları, saldırının başlamasının ardından çakıldı.

Son dönemde özellikle Bitcoin'in tarihî rekoru ile birlikte güçlü bir ilerleyiş gösteren kripto para piyasası, Şam'daki konsolosluk saldırısının hemen ardından İran'ın İsrail'i suçlamasıyla geri çekilmeye başlamıştı. 13 Nisan günü akşam saatlerinde İran'ın İsrail'e yönelik kamikaze insansız hava aracı ve balistik füze saldırısının ardından ise kripto para borsalarında tabelalar âdeta kırmızıya boyandı.

Saldırının ardından ilk sekiz kripto para birimi arasında yalnızca değeri Amerikan Doları'na sabit olan Tether (USDT) ve USDC çok çok küçük oranlarda değer kazanırken geri kalan bütün kripto paraların değer kaybettiği görüldü. Solana, Ripple ve Dogecoin, bu haberin yazıldığı sırada ilk sekiz içerisinde en çok değer kaybeden paralar oldu.

İşte kripto paraların son durumu

Elbette ki bu grafikler 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 01.40 sularındaki grafikler. Bununla beraber piyasaya genel olarak baktığımızda özellikle projesi zayıf olan coinler ve meme coinler bu düşüşten en çok etkilenen kripto paralar arasında dikkat çekiyor.

Küresel kripto pazarı ise CoinMarketCap'e göre bu süreçte %8 değer kaybetti. Kripto piyasalarının genel dalgalı yapısı bu olayla birlikte bir kez daha kendisini göstermiş oldu. Kripto borsalarında kaybolan toplam varlık miktarı ise yaklaşık olarak 223 milyar dolar olarak gerçekleşti. İran ile İsrail arasındaki durumun kripto para borsalarını etkilemeye devam etmesi bekleniyor.