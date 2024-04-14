İran ve İsrail'deki Türk vatandaşlarının mutlaka bilmesi gereken acil durum numaralarını bir araya getirdik. Umarız hiçbir zaman bu numaralara ihtiyacınız olmaz.

Türkiye'nin güney doğudaki sınır komşusu İran, Filistin üzerindeki saldırıları nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail'e hava saldırısı başlatarak Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen silah seslerine bir yenisini daha ekledi. Elbetteki bu saldırı, bir taraf olmasa da bu iki ülkedeki Türk vatandaşlarının da hayatını riske atmış durumda. Bu nedenle bu iki ülkedeki vatandaşlarımızın mutlaka telefonlarında kayıtlı olması gereken iletişim bilgilerini derledik. Umarız, bu numaraları aramaya hiç ihtiyaçları olmaz…

Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği iletişim bilgileri:

Telefon numaraları:

+98 213 595 11 00 (Santral)

+98 213 595 11 26 (7/24 erişilebilir nöbetçi sabit hat)

+98 912 130 22 58 (Acil durum)

E-posta adresi:

Açık adres:

Ferdowsi caddesi, No. 337 Tahran/İran

Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği iletişim bilgileri:

Telefon numaraları:

+972 3 741 69 00 (Santral)

+972 522 48 66 47 (Acil durum)

E-posta adresi:

Açık adres: