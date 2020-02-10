İran'ın Fırlattığı 'Zafar 1' Uydusu Yörüngeye Giremedi

İran, son zamanlardaki uzay çalışmalarına bir yenisini eklemek istedi ve ‘Zafar 1’ adlı uyduyu uzaya fırlattı. Son aşamaya kadar başarıyla gelen uydu hızının yeterli olmamasından dolayı yörüngeye giremedi.

Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi de uzay adına yapılan projeler. Geçmişte bu projelerde yer alamamış birçok ülke, artık kendini bu alanda da gösteriyor. İran da bu ülkelerden biri ancak ülkenin son zamanlardaki uzay çalışmaları pek de yolunda gitmiyor.

Geçtiğimiz günlerde İran’ın uzay çalışmalarında bir aksaklık daha meydana geldi. Pazar günü Imam Khomeini Uzay Merkezi’nden bir uydu fırlatan İran, uydunun yörüngeye girmesi için beklemeye başladı. Fırlatılan bölgenin yerel saatine göre 19.15’te Simorgh roketiyle fırlatılan Zafar 1 uydusu, yörüngeye giremedi ve ülkenin iletişim uydusu fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

'Yeterli hız sağlanamadı'

İran devlet kanalına konuşan Savunma Bakanı Ahmad Hosseini, başarısızlığın son aşamadaki hız yetersizliğinden kaynaklandığını açıkladı. Hosseini, olayı tam olarak şu ifadelerle açıkladı: “Taşıyıcı roketin 1. aşama ve 2. aşama motorları tam olarak olması gerektiği gibi çalıştı. Uydu, taşıyıcıdan başarıyla ayrıldı ancak izlediği yolun sonunda yörüngeye girmesine yetecek seviyede bir hıza ulaşamadı.”

Başarısız girişimlere bir yenisi daha eklendi:

Bu başarısızlık, İran'ın yaşadığı tek talihsizlik değildi. İran, 2019 yılının ocak ayında yine bir Simorgh roketini uzaya fırlatmak istemiş ancak roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Olaydan bir ay sonra Safir adında bir rokette daha istenmeyen sonuçlar elde edilmişti. En son geçen senenin ağustos ayında Imam Khomeini Uzay Merkezi’nde bir roket fırlatılışı patlamayla sonuçlandı.

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi, olayla ilgili yaptığı açıklamalarda başarısızlığa rağmen oldukça cesur ifadeler kullandı. Mohammad Javad Azari Jahromi’nin tüm açıklaması şu şekilde: “Bugün ‘Zafar’ uydu fırlatma görevi başarısız oldu. Birçok bilimsel projede de olabileceği gibi bunda da bir başarısızlık meydana geldi. Falcon 9, Juno II, Atlas, Proton M ve Antares başarısız olan ABD fırlatmalarından sadece bazıları ancak bizi kimse durduramaz. Daha yolda birçok büyük İran uydusu var.”