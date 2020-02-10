Plazmayla Güçlendirilmiş Roket Motoru Geliştirildi

Bilim insanları, araştırmacılar, girişimciler ve farklı disiplinlerden birçok kişi, insanlığın uzayı keşfetmesi için çalışıyor. Bunun için önemli adımlardan bir tanesi de Birleşik Krallık’ta atıldı. Pulsar Fusion, plazma ile güçlendirilmiş roket motoru geliştirdi.

Bir uzay aracını 160.000 km/sa hızda itebilecek, plazmayla güçlendirilmiş bir roket motoru geliştirildi. Mars’a olan yolculuk süresini yarı yarıya kısaltacak olan roketin prototipinin test çalışmaları Birleşik Krallık’ta başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Motoru geliştiren Pulsar Fusion’ın hedefi ise roketleri 804.000 km/sa hızında itebilecek bir motor üretmek. Pulsar Fusion’ın geliştirdiği bu motorun test süreci, uçuk seviyedeki menzil ihtimallerini de daha gerçekçi hâle getirmeyi başardı.

Geliştirilen yeni motor:

Pulsar CEO’su Richard Dinan, yaptığı açıklamada “Bizler Pulsar’da umut vadeden teknolojiler ve bileşenler geliştiriyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Her birinin kalbinde nükleer füzyon var” ifadelerini kullandı. Operasyonların başında bulunan Dr. Frank Lambert ise testin ilk aşamasının, elektrikli itişin durumunu keşfetmek için tasarlandığını söyledi. Geleneksel roketlerin maksimum hızı, 64.000 km/sa ki bu da Mars’a tek yönlü bir yolculuğun 6 ay sürmesi anlamına geliyor.

Nükleer füzyon motorları, bu yolculuğun süresini yarı yarıya indirebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca bu, Güneş sisteminin ötesine yapılacak yolculuklar için de büyük bir adım anlamına geliyor. Pulsar’ın geliştirdiği motor, standart kimyasal roketlerin verimliliğini 10 katına kadar çıkarabiliyor.

Richard Dinan, haziran ayında Express’e verdiği röportajda “Füzyon, yanmalı roketlerde muhtemel olandan çok daha yüksek hız ve iyon iticilerden çok daha fazla güç sunuyor. Bu, Mars’a gerçekleştirilecek görev süresini yarı yarıya indirebilir” ifadelerini kullanmıştı. Dinan, Güneş sisteminin ötesine gidilmek isteniyorsa füzyon roketlerine ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

Geliştirilen motorun hangi uzay çalışmalarında kullanılacağını ya da uzay yolculuklarının süresini gerçekten yarı yarıya indirip indirmeyeceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Gelişmeleri takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.