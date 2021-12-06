Bir İş İnsanı, Sahte Kargo ile 35 Milyon TL Dolandırıldı

Almanya'da biriktirdiği parayla Türkiye'de yatırımlar yapan İbrahim Hazer isimli iş insanı, kargocu kılığına bürünen dolandırıcıların hedefi oldu. Hazer'e kargo teslim tutanağı diye 2.3 milyon euroluk (yaklaşık 35,7 milyon TL) senet imzalatan dolandırıcılar, iş insanının tüm birikimine göz diktiler.

Yozgat'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yıllarca Almanya'da çalışıp kazandığı parayla Türkiye'de yaptığı yatırım yapan İbrahim Hazer isimli vatandaşa tuzak kuran dolandırıcılar, talihsiz adamı 2.3 milyon euro borca soktular. Neredeyse tüm mal varlığına haciz konan adam, neler yaşadığını tek tek anlattı.

İbrahim Hazer, bugüne dek yaptığı çalışmalar ile onlarca teşekkür plaketi almıştı. Dolandırıcılar da tam olarak bunu kullandılar. Kendisini arayarak "Konya Yozgatlılar Derneği" adına bir plaket olduğunu ve bu plaketi başka birisine teslim edemeyeceklerini söyleyen kargocu kılığındaki dolandırıcılar, hazırladıkları sahte teslim tutanağını iş insanına imzalattılar. Bir plaket ve bir de Konya şekeri teslim aldığını düşünen İbrahim Hazer, aslında 2.3 milyon euroluk bir senedin altına imza atmıştı...

Konya şekeri dışında gerçek olan hiçbir şey yok

Haciz bildirimleriyle olayı araştırmak için harekete geçtiğini söyleyen İbrahim Hazer, Konya Yozgatlılar Derneği adında kurulmuş bir kurum olmadığını ifade ediyor. Haliyle adına düzenlenen teşekkür plaketi de imzaladığı kargo teslim tutanağı da sahteydi. Bireysel araçla gelmeleri nedeniyle şüphelendiğini ancak ikna edici ifadelerle kendisini kandırdıklarını beyan eden Hazer, konuyla ilgili yasa çıkarılması gerektiğini ve bireysel senetlerde belirli bir seviyenin üzerinin noterler aracılığıyla yapılması gerektiğini düşünüyor. Böyle bir çalışma yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Dolandırılan iş insanının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar. Kargo paketinden Konya Yozgatlılar Derneği tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim. Bir Alman vatandaşından borç almışım gibi göstererek senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro, bugünkü Türk parası ile yaklaşık 35 milyon lira borç yazmışlar. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler.

Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz hale geldim. Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir. Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler, altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler. Mağdur oldum. Onurum zedelendi. Herkes imza atmadan önce on kere düşünsün.