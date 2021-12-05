Günümüzde sadece kripto para borsasının değil, kripto para dolandırıcılarının yöntemlerinin gelişmesine de şahit oluyoruz. Kripto para dolandırıcılarının son zamanlarda sıklıkla kullandığı yepyeni bir yöntem ortaya çıktı.

Özellikle son 2 yıldır hızla gelişen ve günden güne değeri artan kripto para borsasında çok çeşitli soygunlara şahit oluyoruz. Fırsatçılar, geliştirdikleri yeni yöntemlerle yatırımcıları hedef almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım, kripto para dolandırıcılarının yeni bir yöntemini ortaya çıkardı. Dolandırıcıların hediye tokenlerle kullanıcıların hesaplarına eriştiğini bildiren yetkililer, dijital yatırımcıları fırsatçılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dolandırıcılar hediye token gönderiyor

Kripto para borsası soygunlarında kullanılan yeni yöntem, ilk olarak bir yazılımcının sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Yazılımcı, kimliği belli olmayan birinden 30 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen hediye tokenler aldığını düşünürken dolandırıldığını açıkladı. Takipçilerini, bedava token vadedenlerle etkileşime girmemeleri konusunda uyardı. Kripto para hizmetleri sunan şirket analizleri yapan Tom Robinson, “Dolandırıcılar, kullanıcılara havadan tokenler gönderiyor ve insanları kendilerine verilen tokenler satabilecekleri söylenen bir siteye çekiyorlar. Ancak bu site cüzdanlarında ne varsa çalıyor.” dedi.

Dolandırıcılar, hedefledikleri kişilere bedava tokenler göndererek onları söz konusu tokenler satılabileceği kripto para borsası gibi görünen bir siteye yönlendiriyor. Kullanıcıların aslında kimlik hırsızlığı için tasarlanan bu siteye giriş yapması bekleniyor. Kullanıcıların siteye giriş yapmasıyla dolandırıcılar, kullanıcıların kimlik bilgileri sayesinde kripto para cüzdanlarına erişiyor.

Bu yöntemin çok yeni olduğunu belirten Robinson, son zamanlarda dolandırıcıların sanal cüzdanları ele geçirmek için kimlik hırsızlığı girişimlerinin oldukça arttığını belirtti.