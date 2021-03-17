Avrupa'nın en büyük piyasa düzenleyicisi Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu, Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurumun yılda iki kez yayımlanan risk raporunda yer verilen Bitcoin ile ilgili, "tüm yatırımın kaybedilebileceği" uyarısında bulunuldu.

Her geçen gün biraz daha fazla konuşulur hale gelen Bitcoin'le ilgili yeni bir açıklama da Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'ndan geldi. Yılda iki kez yayımladığı risk raporunda bu konuya değinen Avrupa'nın en üst piyasa düzenleyicisi, yatırımcıların tüm paralarını kaybedebilecekleri konusunda uyardı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'nun raporuna göre kripto paralar, çok yüksek riskli ve spekülatif yatırım araçları. Hızlı artışların daha fazla yatırımcıyı teşvik ettiğini söyleyen kurum, bu yüksek riskler karşısında herkesin tetikte olması gerektiğini söylüyor. Avrupa piyasa düzenleyicisine göre dikkatli olunmadığı takdirde, en kötü senaryo ile karşılaşılması mümkün.

Her yatırım aracında olduğu gibi Bitcoin'de de risk büyük

Her yatırım aracında olduğu gibi Bitcoin'deki riskin büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta bizler de kripto paralarla ilgili paylaştığımız haberlerde bu tür risklerden bahsediyoruz. Bu bağlamda bir kez daha hatırlatmak gerekirse; kripto paralara yatırım yapmadan önce teknik analiz konusunda bilgili olmanız gerektiğini, başkalarının sözüne kulak asmadan kendi yatırımınıza kendinizin karar vermesi gerektiği sugötürmez bir gerçek. Ayrıca gerçek yatırımcıların altını defalarca çizdikleri gibi, borç para ya da kredi gibi altından kalkılamayacak sonuçları olan yollarla, bırakın Bitcoin'i altın ya da dolar gibi güvenli limanlara bile girmek, akıl dışı bir yaklaşım olacaktır.

Bu arada, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu'nun yaptığı açıklamanın zamanlamasının manidar olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değeri olan 61 bin dolar seviyelerini geçtiğimiz günlerde test etti. Bunun ardından düşüşe geçen Bitcoin, şu sıralar 55 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. "Boğa", yani yükseliş sezonunda olan Bitcoin ile ilgili bu tür açıklamalar, yatırımcıların çekilmesine ve "ayı" yani uzun süreli düşüş sezonunun başlamasına yol açabilir.

Bu içerik, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.