İşlemci Üzerinde Yiyecek Pişirmeye Çalışan YouTube Kanalı

Japonya merkezli bir YouTube kanalı, metal bir kabın üzerine koyduğu yumurtayı işlemci üzerinde pişirmeye çalıştı. Bir süre sonra yumurtanın piştiğini gören YouTuber, böylece çalışan bir işlemcinin ne kadar ısındığını bir kez daha göstermiş oldu.

Elektriğin olduğu yerde sıcaklığın da olduğu, pek çok kişi tarafından bilinen su götürmez bir gerçek. Devreye bilgisayarlar girdiği zamansa bu sıcaklık, beklenenlerin daha da üstüne çıkabiliyor. Zaten işlemcilere eklenen soğutma sistemlerinin esas nedeni de bu. Yüksek güç tüketimi yapan işlemciler, bir süre sonra ısınıyor ve haliyle de soğutulması gerekiyor.

Çevrimiçi video platformlarında zaman zaman, işlemcilerin üzerinde pişirilen yiyeceklere denk gelmişsinizdir. Hatta Webtekno ekibi olarak bizler de zamanında, çalışan bir işlemcinin üzerinde sucuk pişirmeyi deneyip böyle bir şeyin gerçekten de var olduğu siz değerli takipçilerimizle paylaşmıştık. Şimdi yine böyle bir durumla karşınızdayız. Ancak bu sefer işin biraz abartıldığını peşin peşin söyleyelim.

Japonya merkezli bir YouTube kanalı, işlemcilerin üzerinde aklınıza gelebilecek her şeyi pişirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde işlemcilerin üzerinde biftek, pastırma ve hatta kahve pişirmeyi başaran kanalın marifetlerinden bir tanesi de yumurta pişirmek oldu. Küçük bir metal kabın içerisine koyduğu yumurtayı işlemcinin üzerine yerleştiren YouTuber, bir süre sonra bu yumurtayı pişirmeyi başardı.

İşlemci üzerinde yumurta pişirilen video

Kanalı incelediğinizde, az önce de bahsettiğimiz gibi diğer yiyeceklerin pişirilme videolarına sık sık denk geliyorsunuz. Şimdi de sizleri, Webtekno usulü işlemci üzerinde sucuk pişirme videosuyla baş başa bırakalım.