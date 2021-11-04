İspanya denince aklınıza ne geliyor? Şu anlık bir şey gelmiyor olabilir ancak buraya geldiğinize göre artık aklınıza İspanya denince bir şey gelmesini istiyorsunuz demektir. Bu yazımızda sizlere dünyanın eğlence merkezi İspanya hakkında flamenkodan futbola, boğa güreşinden Salvador Dali’ye kadar akla gelen her şeyi listeledik.

İspanya, turistlere sunacak çok şeyi olan şen şakrak bir ülkedir. Kendisi dünyada Fransa ve ABD’den sonra en çok turist çeken 3. ülke konumunda. Tam da bu sebeple olur da bir gün gitmeyi düşünürseniz diye İspanya’nın mihenk taşlarını anlatmak istedik.

Eğer İspanya denilince akla ne gelir bilmiyorsanız, bu yazımızı okuduktan sonra İspanya’ya dair ortamlarda konuşurken (tabiri caizse) satabileceğiniz birçok havalı bilginiz olacak zira bu Webtekno yazısında sizlere İspanya’ya dair futbolundan flamenkosuna, Salvador Dali’sinden Siesta’sına kadar akla gelen her şeyi sıraladık.

İspanya denince akla gelenler:

Flamenko

Siesta

Tapas

Sangria

Futbol

Paella

La Sagrada Familia

Boğa güreşi

Churro

La Tomatina festivali

Salvador Dali

Puerta del Sol

Reconquista

Duyguların dansla birleşmiş hali Flamenko:

16. yüzyılda Doğu Endülüs’te Moriskolar ve Gitanos olarak nitelendirilen İspanya’nın Roman halkı arasındaki kültürlerin etkileşimi sonucunda gelişen flamenko, İspanya başta olmak üzere diğer ülkelerde de oldukça popüler geleneksel bir dans türüdür.

İspanyol kültürünün vazgeçilmezi Siesta:

Gün içinde uyuklama veya şekerleme denince İspanya akla ilk gelen ülkelerden biri. Uyuklama, İspanyol kültüründe o kadar özel bir yere sahiptir ki bu eyleme verilmiş bir adı bile vardır: “siesta.” Siesta kelimesi, Latince “hora sexta” yani “altıncı saat” anlamına gelen ve uyanıştan altı saat sonra öğlen dinlenmesini anlatan İspanyolca bir terimdir.

“Little little in the middle” denilebilecek Tapas:

İspanyol mutfağındaki sıcak ya da soğuk mezelerden bahsetmek için kullanılan tapas, genellikle karnı çok doyurmayacak tadımlık porsiyonlarda servis edilir.

Kana kana içilen kokteyl Sangria:

Sangria, Türkçesi “kan” anlamına gelen “sangre” kelimesinden türeyen, İspanya’ya özgü bir alkollü kokteyldir. Sangria'nın rengi kullanılan şaraba bağlıdır ama çoğunlukla kırmızı şarap kullanılır. Şarap haricinde içerisinde tatlandırmak için çeşitli meyveler, şeker şurubu ya da bal da konulur. Alkolsüzünde ise şarap yerine genellikle üzüm suyu kullanılır.

Futbol ve İspanya:

İspanyolların futbol aşkını bilmeyen yoktur. Futbolu benimseyen ve önemseyen bir ülke olan İspanya, yer aldığı turnuvalarda uzun bir süredir başarısını konuşturmaya ve kendini göstermeye devam ediyor ve bunu 2008’de EURO 2008’i, 2010’da Dünya Kupası’nı kazanmalarından da anlamak mümkün. Ayrıca ülkenin en iyi kulüpleri olan Real Madrid ve Barcelona, sürekli bir çekişme içerisinde olup birbirlerini gölgede bırakmaya çalışmasıyla da biliniyor.

İspanya’nın ulusal yemeği Paella:

Valensiya kökenli bir İspanyol yemeği olan paella, içinde midye, karides gibi çeşitli deniz ürünleri, tavuk, safran ve sebze olan bir tür pirinç yemeğidir. Paella, hem turistler hem de yerel halk arasında oldukça sevilen popüler bir yemek olduğu için İspanyol yemekleri denilince ilk akla gelenler arasında.

Barselona’nın göz bebeği La Sagrada Familia:

Modern mimarinin öncü isimlerinden Antoni Gaudi’nin devraldığı ancak tramvay kazası sonucunda vefat ettiği için yarım kalan La Sagrada Familia, halk arasında bitmeyen kilise olarak da biliniyor.

Birçok boğanın ve matadorun öldürülmesine sebep olan boğa güreşi:

Boğa güreşi Arjantin, Küba, İtalya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede uzun bir süre önce yasaklanmıştı. İspanya'da yasal olmasına rağmen Calonge, Tossa de Mar, Vilamacolum ve La Vajol gibi bazı İspanyol şehirlerinde de boğa güreşi gösterileri yasak.

Churro:

Churro, tulumba ve halka tatlısına çok benzeyen ama çok daha hafif, şerbetsiz bir hamur tatlısıdır. Kızartıldıktan sonra üzerine tarçın, toz şeker ya da pudra şekeri dökülür. Ayrıca İspanya haricinde Latin Amerika, Fransa ve Portekiz gibi başka ülkelerde oldukça popülerdir. Genellikle erimiş çikolata sosuna veya süt reçeline batırılarak yenilir.

Ellerinizi domatesle boyamaya hazır olun: La Tomatina festivali:

1945 yılından bu yana Sevilla’da düzenlenen La Tomatina diye adlandırılan Domates festivali, İspanya’nın en önemli ve en eğlenceli festivallerinden biri. Domates savaşı haricinde festivalde bir sürü konser ve dans gösterileri de sergileniyor. Festivale katılacak insanların koruma amaçlı gözlük giymeleri ve can acıtmamak için domatesleri fırlatmadan önce sıkmaları gerekiyor.

Eserleri ve bıyığıyla dikkat çeken Salvador Dali:

Gençken haylaz bir öğrenci olan ve gittiği sanat okulundan iki kez atılan sürrealist ressam Salvador Dali, Picasso, Goya ve Velazquez gibi en ünlü İspanyol ressamlar arasından yalnızca biri. Yanan Zürafa, Aziz Antonius'un Baştan Çıkarılışı ve Belleğin Azmi gibi oldukça başarılı eserler ortaya koydu.

Madrid’in simgesi Puerta del Sol:

Puerta del Sol, Madrid'in en ünlü meydanlarından biridir ve gerek yerli halk gerek turistler için mükemmel bir buluşma noktasıdır. Aynı zamanda bu meydanın işlek olmasından dolayı birçok gösteri, protesto ve yeni yıl kutlamaları burada düzenlenir.

700 yıldan fazla süren Reconquista hareketi:

İber Yarımadası, Endülüs döneminde Müslüman Arapların etkisi altındaydı. Hristiyanlar bu yarımadadaki Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmak için 770 yıldan fazla süren bir hareket başlattı ve buna yeniden fetih anlamına gelen Reconquista dediler. 1492 yılında ise son kalan Endülüs devletinin yıkılmasıyla başarıya ulaştılar.