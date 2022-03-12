İsrail Merkez Bankası, ülkenin finansal sistemini potansiyel olarak kripto para şirketlerine açabilecek bir yönerge taslağı paylaştı. Yapılan açıklamalarda bankaların kripto faaliyetlerine yönelik genel ret uygulayamayacağı, şirketleri tek tek inceleyeceği ifade edildi.

Merkeziyeti olmayan kripto para birimlerinin son yıllarda hızla dünya çapında yaygınlaştığı bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca birçok ülke, kara para aklama gibi suçlarda kullanıldığı düşünülen kripto paralara yönelik düzenlemeler getirerek bu tarz dijital para birimlerini kontrol altına almak istiyor. Hatta ülkemizde de kripto paralara yönelik düzenlemeler sık sık gündeme geliyor..

Bu para birimlerine yönelik bir hamle de geçtiğimiz günlerde ABD’den gelmişti. Bizim de sizlere aktardığımız üzere Başkan Joe Biden, kripto para kararnamesini geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. ABD’nin kripto paralar hakkındaki stratejisini belirleyen bu yasa; beklenenin aksine yatırımcıyı korumayı amaçlayan olumlu maddeler içeriyordu. Hatta bu hamle piyasalara da olumlu yansımış, devam eden savaş sırasında Bitcoin’in (BTC) tekrar 42 bin doların üstüne çıkmasına neden olmuştu. Şimdi ise İsrail’den kripto paralar konusunda bir hamle geldi.

İsrail Merkez Bankası, kripto para yönergesi yayımladı

Gelen haberler, İsrail Merkez Bankası’nın ülkenin finansal sistemini kripto paralara açan bir yönerge taslağı hazırladığını gösterdi. Coinkolik’in haberine göre İsrail, bankaların yatırımlara genel ret uygulaması yerine kripto hizmeti sağlayan şirketleri tek tek incelemelerini ve buna göre karar vermesini zorunlu hâle getirdi. Merkez bankası tarafından yayımlanan taslakta, bankacılık şirketlerinin risk değerlendirmeleri uygulaması, sanal para birimlerinin transferleri için politika ve prosedür belirlemesi gerektiği kaydedildi.

Buna ek olarak bankaların kripto para satın almak için kullanılan para kaynaklarını netleştirmeleri gerektiği, bu tarz para birimlerinin satın alındığı andan bir hesaba yatırıldığı ana kadar tüm hareketlerinin izlenmesi gerektiği de paylaşılan yönergede yer aldı. Ayrıca bu taslağın, kripto paralar hakkındaki en büyük endişelerden biri olan kara para aklama ile mücadele kurallarına uygun olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Bitcoin (BTC), Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş ve gelen haberler sebebiyle oldukça oynak günler geçiriyor. Lider kripto para birimi, Biden’ın kararnameyi imzalamasıyla yükselse de daha sonra tekrar düşüş yaşamıştı. Bu haberin yazıldığı sıralarda Bitcoin’in 39 bin 165 dolardan işlem gördüğünü de belirtelim. Ülkelerden gelen kararlar ve dünya çapında süren krizden gelen haberlerin kripto para piyasalarını nasıl etkileyeceğini ise zamanla göreceğiz.