ISS'te görev yapan NASA astronotlarından Matthew Dominick, etkileyici bir video paylaştı. ISS'ten Dünya'yı gösteren video, kelimenin tam anlamıyla büyüleyici...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapmakta olan NASA astronotlarından Matthew Dominick, görünce tekrar tekrar izleyeceğiniz bir video paylaştı. Zaman atlamalı video, uzaydan bakınca Dünya ile çevresinin ne kadar büyüleyici göründüğünü gözler önüne seriyor.

Matthew Dominick tarafından paylaşılan videoda yok yok diyebiliriz. Sadece 1 dakika 16 saniye uzunluğundaki videoda uyduları, yıldızları, kuzey ışıklarını ve hatta bir meteoru bile görebiliyorsunuz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan o videoya yakından bakalım.

İşte Matthew Dominick'in paylaştığı video:

Uydular, yıldızlar ve bir meteor... Güneş doğmadan hemen önce çekilen, zaman atlamalı bir video. Dikkatlice izlerseniz, kısmen Dünya'ya doğru yol alan bir meteoru görebilirsiniz.



Ayarlar elimde değil ama büyük olasılıkla: 50mm, f1.2, ISO 6400, 1/4s, 1/2s aralıklarla.

Yukarıdaki videoda meteoru göremeyenler için hemen açıklayalım. Videonun 32. saniyesini dikkatle izlerseniz ISS'in sol çıkıntılı bölgesinde meteoru görebilirsiniz.