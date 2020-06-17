İstanbul, Ankara, Bursa'da Maskesiz Sokağa Çıkmak Yasaklandı

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 'artan vaka sayısı' kavramıyla birlikte anılan 'maske zorunluluğu' İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da geldi. İl valilikleri, alınan kararları resmen duyurdu.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vaka sayılarında minik de olsa bir artış görülmüş ve bu durum birçok kişinin endişelenmesine neden olmuştu. Birçok kişi bu artışların sokağa çıkma kısıtlamasına yol açacağını düşünmüş olsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için bir kısıtlamanın gündemde olmadığını belirtmişti.

Son günlerde alınan diğer önlemler arasında 5 şehirde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Halihazırda 37 şehirde maskesiz sokağa çıkılamıyorken bu şehirlere Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Rize'nin de eklenmesiyle birlikte sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğu şehir sayısı 42'ye yükselmişti. Yeni maskesiz sokağa çıkma kısıtlamalarıysa İstanbul, Ankara ve Bursa'dan geldi.

İstanbul'da açık alanda maskesiz bulunmak yasaklandı:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Haziran saat 23.02'de attığı tweet'te İstanbul halkının yeni normallerinden birini duyurdu. Bol emojili bir tweet içerisinde "Sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" şeklinde tweet atan Yerlikaya, İstanbulluları Twitter üzerinden uyarmış oldu.

Yapılan açıklamalar tabii ki bu kadarla sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda "Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takması zorunludur" şeklinde bir karar alındı.

Ankara ve Bursa'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı:

Ankara Valiliği’nden gelen açıklamada “Bilim Kurulu'nun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Benzer şekilde Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde açık alanlarda maske takmanın zorunlu hâle getirildiği bildirildi.

Yapılan duyurulardan bir diğeriyse kurala uymayanlara gelecek olan yaptırımla ilgili oldu. Yaptırımları açık bir şekilde belirleyen açıklamada "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.