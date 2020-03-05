İstanbul’dan Kalkan THY Uçağında Corona Virüsü Tespit Edildi

İstanbul’dan Singapur’a giden TK54 sefer sayılı THY uçağında, bir yolcuda corona virüsü tespit edildi. Uçaktaki yolcuları karantina altına aldığını duyuran Singapur Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin de konu hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakanlık, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağında bulunan bir yolcuda Corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewAsia’da yer alan habere göre Türk Hava Yolları’na ait TK54 sefer sayılı İstanbul - Singapur uçuşu yapan bir yolcuda corona virüsü tespit edildi.

Yaşanan bu olayın ardından uçaktaki yolcuların karantina altına alındığını duyuran Singapur Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun da iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Bilgilendirildi

Singapur Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu olay üzerine Singapur’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne konu hakkında bilgi verildiği açıklandı. Henüz ülkemizde resmi bir Corona virüsü tespiti bulunmasa da yaşanan bu durum Corona virüsüne sahip bir kişinin İstanbul’da bulunduğunu bizlere kanıtlıyor.

Yaşanan tüm bu olaylar sonucunda kendi önlemlerimizi almaya dikkat etmeliyiz. Ülkemizin çevresindeki ülkelerin hemen hemen tamamında Corona virüsü vakaları görmeye başladık. Her ne kadar önlemler üst düzey noktada alınıyor olsa da bizlerin de kendi önlemlerimizi almamız önem arz ediyor. Özellikle yüz maskesi ve el hijyeni bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında.

Singapur’a baktığımızda, şu ana kadar toplamda 110 kişide corona virüsünün tespit edildiğini görüyoruz. Dünya genelinde yayılma hızıyla dikkat çeken virüs, Çin merkezli bir virüs olmaktan çıkarak iyiden iyiye uluslararası düzeyde bir virüs olmaya başladı.