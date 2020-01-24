Corona Paniği Yaratan Çinliler, Başka Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul'da Çinli bir çift, henüz belli olmayan bir sebeple Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne alınmıştı. Çinli turistler, yapılan ilk tedavinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da dün, yüksek ateş şikayetiyle Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran ve hastanenin acil servisinin kapatılmasına yol açan Çinli çift, Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karantinaya alınan çiftte, Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve 27 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü bulunma olasılığı da değerlendiriliyor.

Çinli turist ve eşi, önce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından Çinli çift, farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Corona virüsü şüphesi bulunan Çinli çift, başka bir hastanaye nakledildi

Edinilen bilgiye göre sağlık ekipleri, Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel bir karantina alanı oluşturarak, tedavi işlemi sırasında yoğun önlemler aldı. Hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edilirken, hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve en az 27 kişinin hayatına mal olan Corona virüsü nedeniyle alarm halinde. 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Bilim insanları, virüsün yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna varıldığını açıkladı. Yapılan araştırmada, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışına seyahat etmesi bekleniyor. Bu nedenle de dünyada Corona virüsüne karşı büyük bir panik hakim.

Güncelleme: Konuyla ilgili açıklamalarda buluan Sağlık Bakanı, "Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece’de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi Vuhan’dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi" derken çiftin seyahat geçmişi nedeniyle şüpheli vaka olarak ele alındığını ve 36 saatlik izolasyonun ardından özel ambulansla Çin’e geri gönderildiğini belirtti.