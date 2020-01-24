Corona Virüsü, Dünya Ekonomisini Olumsuz Etkileyecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü krizi böyle devam ederse Çin ekonomisini oldukça kötü etkileyecek. S&P'ye göre ülke ekonomisinin büyümesi, virüsün yarattığı kriz nedeniyle beklentilerin altında kalacak.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı 26'ya yükseldi. Çin medyası, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurdu. Ancak corona virüsü sadece insan hayatını değil Çin ekonomisini de tehdit ediyor.

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye göre Çin'deki corona virüsü salgını bu ciddiyetle devam ederse ülke ekonomisinin büyümesi de zarar görecek. Çin, 2019 yılında yüzde 6.1 büyüyerek son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü. Ancak S&P tarafından yapılan tahmine göre karantina ve hastalığın yayılma hızı sürdüğü sürece Çin'in büyümesi, 2020 sonu için beklenenden yüzde 1,2 puan daha az olabilir.

Corona virüsü hem Çin hem de dünya ekonomisini tehlikeye atıyor

Wuhan, Çin'de ticaret ve turizm için önemli bir bölge ve corona virüsünün gelişimi kentin gelişimine darbe vuruyor. Şehir, ülke için büyük bir ulusal ulaşım merkezi ve General Motors, Honda ve daha birçok otomobil markası için parça üreten fabrikalar burada yer alıyor. Çin, ekonomik kaybı atlatmak için tüketicilerinin daha fazla harcama yapmasını istiyor.

Hastalık, yılın en yoğun alışveriş sezonlarından biri olan Çin Yeni Yılı tatili sırasında ortaya çıktı. Geçen yıl Çin Yeni Yılı tatili sırasında alışveriş rekorları kırılmıştı ve bu şekilde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmıştı. Ancak corona krizi nedeniyle satışlarda ve turizm gelirlerinde aynı seviyelere ulaşmak zor olacak. Diğer yandan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in büyümesinde yaşanacak bir sapma, dünya ekonomisi ve ticareti için de bir risk unsuru olabilir.

Gelen son bilgilere göre Çin'de corona virüsüne yakalanan 830 kişi bulunuyor. Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Kentinin dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri de durduruldu. Tayland, Vietnam ve Japonya'da da birden fazla vakaya rastlanıtken. ABD, Tayvan ve Singapur'da ise birer vaka tespit edildiği belirtildi.