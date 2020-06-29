İstanbul'daki Yediemin Otoparkında Görüntüler Yayınlandı

Binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu İstanbul’daki yediemin otoparkının yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, sahibi tarafından alınmayan limuzinden lüks otomobillere kadar birçok aracın kaderine bırakıldığı görülüyor.

İstanbul’da bulunan yediemin otoparkının yayınlanan yeni görüntüleri, otoparkın devasa bir araç mezarlığına dönüştüğünü gösteriyor. Yediemin otoparkında borç nedeniyle icralık olan, trafikten men edilip çekilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet bulunuyor.

Çeşitli sebeplerle otoparkta bulunan araçlar, yıllar içinde biriken otopark borçları nedeniyle araç sahipleri tarafından alınmıyor. Sahipsiz araçların biriktiği bir nokta haline gelen yediemin otoparkının içinden çekilen ve havadan çekilen görüntüler, otoparktaki araçların durumunu gözler önüne seriyor.

Görüntülerde otoparktaki araçlarının büyük bir kısmının artık atıl halde olduğu görülüyor. Atıl halde olan otomobil ve motosikletlerle beraber yüzlerce lüks araç da sahiplerini bekliyor.

Yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç, otoparkta yer olmaması nedeniyle üst üste istiflenmiş durumda. Toplamda 1.500 otomobil ve 1.400 motosikletin bulunduğu yediemin otoparkından yayınlanan görüntüler, görenlere Hollywood filmlerini anımsatıyor.

Binlerce aracı barındıran otopark hakkında konuşan vatandaşlar, otoparkta bulunan araçların yeniden değerlendirilmesi için farklı yollar önerirken, yediemin otopark alanının da farklı bir şekilde değerlendirilebileceğini söylediler.

Basın mensupları aracılığıyla otoparkta aracı bulunanlara çağrı yapan yediemin otopark yetkilileri ise araç sahiplerinin gerekli işlemleri yapıp borçlarını ödedikten sonra araçlarını almaları yönünde çağrı yapıyorlar.

İstanbul'daki yediemin otoparkının yayınlanan yeni görüntüleri: