İstanbul Depremi: 320 Bin Kişinin Hayatı Tehlikede!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Depremi'ni değerlendirirken, İstanbul'u yıkacağı düşünülen olası depremle ilgili de açıklamalarda bulundu. Naci Görür'ün olası depremle ilgili açıklamaları, kanınızı donduracak türden...

Bugün 17 Ağustos... Türkiye'nin en çok yaralayan depremlerinden biri olan namıdiğer "Marmara Depremi"nin 22. yıl dönümü. Başta Kocaeli olmak üzere, Sakarya, Düzce, İstanbul ve Yalova'da çok ciddi bir yıkıma neden olan deprem, 17 bin 480 canımızın hayatına mal oldu. Mal kayıplarını hesaba katmadığımızda durumda bile Marmara Depremi, Türkiye'de çok derin yaralar açtı. Ancak yıllar geçse de o yaralar sarılsa da deprem, Türkiye'nin sonsuza dek gerçeği olacak.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturmayı başaran Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos depremiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. O depremden çıkarılması gereken dersleri anlatan Görür, bir gün mutlaka gerçekleşecek olan ve başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ni derinden etkileyecek büyük depremle ilgili de endişelendiren açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün 1999 depremine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

1999 depremi bize daha dikkatli olmamız gerektiğini öğretti. İnsanlarımızın, yöneticilerimizin deprem hakkındaki görüşleri depreme karşı verdikleri tepki daha olumlu yönde. 99 depreminde 20 bin kişiye yakın insanımız maalesef öldü. Ondan önceki depremlerde de, binlerce insan öldü. 1939 ile 1999 arasında yaklaşık 70 bin insanı kaybettik, demek o depremler bize bir şey öğretmemiş ki biz bu kayıpları verdik. Biz bu depremleri bir afet yönetimi gibi algıladık, olduğu zaman yaraları sarmaya gittik ve yıkılanları, kırılanları düzeltmeye çalıştık. Bugünkü bilim ve teknoloji deprem olmadan önce zararları azaltacak çalışmalar yapmayı gerektiriyor. 99 depremi Türkiye'ye depremle nasıl yaşanması gerektiğini anlattı ama henüz daha anlatımın gereği olan yapılanmayı yapmadık, hazırlığımızı hala tamamlayamadık.

"Fazla zamanımız yok"

Naci Görür'ün yaklaşmakta olan büyük depremle ilgili görüşleri ise şu şekilde: İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak, üzülerek söylüyorum. İstanbul'daki yapı stoğu depreme karşı güvenli değil. Bizim 320 Bin Kişinin Hayatı Tehlikede!, yani bu yapılacak şeylerin hızla yapılması gerekiyor. Ülkemizde şu anda farklı sorunlar da var. Yangın sorunu, sel sorunu ile de insanları kaybediyoruz. Buralara da yetişmek zorundayız ama deprem de beklemez. Deprem çevreye büyük zararlar veriyor. Depremde milyonlarca ton moloz çıkıyor, bu molozları o telaşla gömüyoruz bu gömdüğümüz molozlar daha sonra kimyasal değişikliklere uğruyor, yağmur ve yer altı sularıyla bu zehirli maddeler denizlerden balıklara balıklardan insana dönüyor. Ekonominin de planlanması lazım, Marmara Bölgesi Türkiye'nin can damarı, burada bütün fabrikaların kapandığını ekip, ekipman ve iş gücünün büyük hasar aldığını düşünün, bunu hemen yarın düğmeye basıp çalıştıramazsın, aylarca üretmeyen bir Marmara; Türkiye'yi diz üstü çöktürür...

"Deprem, 7.2 ila 7.6 aralığında olacak"

*İzmir'de gerçekleşen depremden bir görüntü

En az beklenen deprem minimum 7.2. Minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz. Bu büyüklükte bir deprem olduğu zaman binaların yıkılmasını bir kenara bırak, bu büyüklükte bir depremde insan ayakta duramaz. Evin içindeki eşyaların önemli bir kısmı kırılır savrulur, çarptığı insanları ya yaralar ya öldürür. En büyük hasarı Avrupa Yakası'nda göreceğiz. Ne kadar can kaybı olabilir? Hemen belli bir araştırmaya dayandırmadan söylemek zor ama kaba bir hesapla da aşağı yukarı mertebeyi bulmak mümkündür. Avrupa Yakası'nda 1 milyon bina var diye düşünelim, en ağır hasar görecek dolayısıyla ölüm olma riskinin çok fazla olduğu bina sayısı olarak 1 milyonun yüzde 1'ini alalım, 10 bin bina yapar, her binayı da 4 katlı düşün, 40 bin kat yapar, her kata 2 daire koyarsan 80 bin daire yapar, her daireye 4 kişi koyarsan 320 bin insan yapar. 320 bin insan büyük bir risk altında demektir. Bu işin şakası yok. Kabaca bir bakkal hesabıyla bile olsa bir düşünmek lazım.