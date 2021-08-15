Zorunlu Deprem Sigortası 'Yapılmayan' Konut Sayısı Açıklandı

Üç büyük fay hattına sahip, bir deprem ülkesi olan Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası'na alınmayan konutların sayısı açıklandı. Deprem sigortasına en yoğun ilginin ise Marmara'da olduğu kaydedildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güney Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere ülkenin birçok bölgesine yayılan fay hatları, Türkiye’yi deprem riskinin merkezinde konumlandırır nitelikte. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünün yaklaşması hasebiyle AA muhabiri Uğur Aslanhan’ın derlediği bilgilere göre Türkiye’de deprem bilinci istenen seviyeye ulaşmış değil.

Bilindiği üzere 1999 depreminin ardından 27 Eylül 2000’de Zorunlu Deprem Sigortası hayata geçirildi. Bu sigorta kapsamında konutlar depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alınmakta. Sigorta bilincini oluşturmak adına bahsi geçen tarihten beri çalışmalar yapılsa da bu sigorta kapsamında bulunmayan milyonlarca konut mevcut.

En fazla sayıda sigortalı konut Marmara'da:

DASK verilerine göre, 6 milyon 15 bin konutun yer aldığı Marmara, yüzde 69,8'lik oranla deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölgelerin başında geliyor. Bölgedeki konutların 4 milyon 201 bin adedi sigortası kapsamında yer alıyor.

Marmara'yı yüzde 58,5 ile Ege Bölgesi izlerken, bu bölgede de 2 milyon 616 bin konuttan 1 milyon 530 bin adedinin sigortası bulunuyor. Ege'yi yüzde 53,6 ile İç Anadolu, yüzde 50,6 ile Doğu Anadolu, yüzde 50,1 ile Akdeniz, yüzde 49,6 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 46,3 ile Karadeniz takip ediyor.

Ülke genelinde 7 milyondan fazla konutun sigortası yok:

Mevcut durumda ülke genelinde 17 milyon 682 bin konutun yüzde 58,3'ünün (10 milyon 316 bin) sigortası bulunurken yüzde 41,7'si (7 milyon 366 bin) ise sigorta kapsamında yer almıyor.

Zorunlu deprem sigortası kapsamına alınan en çok konuta sahip olan iller arasında birinci sırada yüzde 96,6 ile Bolu yer alırken onu yüzde 92,8 ile Yalova, yüzde 89,9 ile Sakarya, yüzde 89,6 ile Tekirdağ, yüzde 81,3 ile Bingöl takip ediyor.

Sigortalılık oranının en düşük olduğu il Hakkâri:

Zorunlu deprem sigortası kapsamına alınan en az konuta sahip olan iller arasında ise başı yüzde 14,8 ile Hakkâri çekerken onu yüzde 32,3 ile Batman, yüzde 32,4 ile Gümüşhane, yüzde 33,9 ile Siirt, yüzde 34 ile Kırıkkale izliyor.

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konutların yüzde 45,7'sini 2007-2019 yılları arasında inşa edilen yapılar oluşturuyor. 2020 ve sonrası yapılan konutlarda ise oran yüzde 7,35 iken 14 ve altı yaşa sahip bu iki gruptaki konutların oranı ise yüzde 53,05 olarak kaydediliyor.