Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, Türkiye'deki ilk otelcilik faaliyetlerinin resmi açılışını Mart ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Havalimanı ve şehir otelciliğinin dünyadaki en çağdaş markalarından biri olan Yotel, Türkiye'deki ilk işletmesi İstanbul Havalimanı’nda misafirlerine kapılarını açacak. İki ayrı kısımdan oluşacak Yotel İstanbul Havalimanı, 451 oda kapasitesi ile dünyadaki havalimanı otelleri arasında ilk üç sıraya yerleşecek. Tesisin resmi açılışını Mart ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, Türkiye faaliyetleri ile ilgili şu şekilde konuştu;

“Türkiye’deki ilk işletmemizi İstanbul Havalimanı’nda açıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul dünyanın en güçlü ekonomik ve etkili merkezlerinden biri olarak, kıtaların kesiştiği noktada tarihi İpek Yolu'nun kalbinde konumlanıyor, kültürel mirasları, global modern dinamizmiyle harmanlıyor. IGA ortaklığı ile hayata geçen projemiz şu ana kadar sadece Yotel'in değil, dünyadaki terminal içinde konumlandırılmış en büyük havalimanı oteli projesi oldu. Küresel projeler devam ederken Türkiye’de de yeni lokasyonlara girmeyi hedefliyoruz. İstanbul’un daha da büyüyen küresel bir üsse dönüşmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İleride de Türkiye’de hem İstanbul’da hem de potansiyeli güçlü diğer lokasyonlarda büyüme planlarımız mevcut.”

Yotel’in yüksek teknoloji kullanan hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Göymen, “Günümüzde kişiler seyahat ederken geleneksel standartlarla sınırlı kalmak yerine kendi akışlarını oluşturmayı tercih ediyorlar. Yolcularının değişen ihtiyaçlarını anlayabilmek seyahat ve konaklama endüstrisinde yenilikler sunabilmek için büyük önem taşıyor. İstanbul Havalimanı’nda açılacak olan Yotel ve YotelAir İstanbul Havalimanı’nda misafirlerin bu beklentilerini yüksek teknolojiye sahip akıllıca tasarlanmış kabinleri, yeme içme hizmetleri, farklı büyüklüklerde ihtiyaca yönelik toplantı salonları ve fitness alanlarında kesintisiz lüks ve konforlu hizmetler sunarak karşılıyor.” dedi.

Tesisin biri hava, biri kara tarafında olmak üzere iki ayrı kısımdan oluştuğunu, Yotel Istanbul Havalimanı kara tarafında 277 oda, YotelAir hava tarafında ise 174 oda bulunduğunu belirten Göymen, “Müşterilerimiz için çok fonksiyonlu bir ortam oluşturuyoruz. Yotel herkese kapılarını açan bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte her yaştan dijital kullanıcılara, dinamik, sürekli mobil yaşamı seçen, küresel bakış açısına sahip, bilinçli tercihler yapan, dışa dönük seyahat severler için benzersiz deneyimler sunuyor. Ana terminal binasında yer alan YotelAir hem iş hem de tatil amaçlı seyahat severlerin yanı sıra havalimanı içindeki diğer işletmeler için de konaklama imkânı verecek.” şeklinde konuştu.