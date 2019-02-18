2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen robot harikalar yaratıyor.

ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Ertuğrul Bomba İmha Robotu, bugüne dek tam 120 şüpheli paketi etkisiz hale getirdi. Bomba İmha ve İnceleme Şube ekiplerinin hizmetine sunulan ve İstanbul'da 3 adet bulunan Ertuğrul, özellikle can kaydı ihtimalini çok ciddi oranlarda düşürüyor.

İşte Ertuğrul'un marifetleri:

El yapımı patlayıcıları güvenilir mesafelerden etkisiz hale getirebiliyor.

85 kilo ağırlığında ve su geçirmez bir gövdesi var.

Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışabilme ve 30 santimetreye kadar su birikintisinden geçebilme.

-20 / 69 santigrat dereceye kadar dayanıklılık.

Ergonomik yapı ve 2 metreye kadar uzayabilen kollar.

Ertuğrul, uzak mesafelerden dahi uzaktan kontrol edilebildiği için olay yerinin boşaltılması ve tehlikeli mesafenin aşılmaması mümkün olabiliyor. ASELSAN'ın önümüzdeki süreçte emniyet güçlerine yeni cephanelikler sağlaması bekleniyor.