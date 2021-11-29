Son Dakika: İstanbul'da Yarın Yüz Yüze Eğitime Ara Verilecek

İstanbul Valiliği, devam eden lodos nedeniyle şehir genelinde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. İstanbl Valiliğinin ardından Sakarya, Kocaeli ve Yalova'dan da aynı açıklama geldi.

Ülke genelinde pek çok ilde hissedilen lodos sebebiyle oluşan can sıkıcı manzaraları sizinle bugün paylaşmıştık. Yarın da etkisini devam ettirecek olan lodos sebebiyle İstanbul Valiliği şehirde yaşanan tüm öğrencileri yakından ilgilendirecek bir açıklama yaptı.

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiği, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı bilgisine de yer verildi.

Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitme ara verildi:

İstanbul Valiliği'nin açıklamasının ardından Sakarya,Kocaeli ve Yalova için de valiliklerden aynı açıklama geldi. 30 Kasım 2021 Salı, dört ilimizde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmış oldu.