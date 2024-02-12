Son aylarda Intercity ve TOSFED arasında yaşananlarla gündeme gelen Formula 1 pisti İstanbul Park’ın geleceğiyle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin ihale sürecinin önümüzdeki nisan ayının başında başlayacağını duyurdu. Intercity’nin pist için yaptığı anlaşma geçen yıl sona ermişti.
VGM, Tuzla’da bulunan pistin “Yapım ve Onarım Karşılığı Kiralama” ile ihale açılacağını sitesinden paylaştığı ihale ilanıyla duyurdu. İlk olarak Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yayılan ilanda, anlaşmanın bedeli, süresi ve şartları gibi detaylara da yer verildi.
30 yıllık anlaşmanın bedeli 117 milyon 806 bin dolar
İlanda, anlaşmanın 30 yıl süreli olacağı belirtilirken tahminî bedelin ise 117 milyon 806 bin 367 dolar olduğu ifade edildi. İhale, 2 Nisan 2024 tarihinde tarihinde başlayacak. Sözleşme şartlarında ise dikkat çeken kısımlar var.
Formula 1 yarışı düzenlenmesi şart olacak
İhale şartnamesinin en önemli kısmı, Formula 1 yarışları. Buna göre tarafların pistte F1 yarışı yapılacağına dair garanti vermesi gerekecek. Ayrıca yarışların 2026 yılı itibarıyla İstanbul Park’ta başlayacağının taahhüt edilmesi de gerekecek. Aksi takdirde bu yarışların yapılmadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenecek. Bu konudaki açıklamaların tamamı şu şekilde:
Alışveriş merkezi yapılacak
Şartnamenin bir diğer dikkat çeken nokta ise alışveriş merkezi, eğlence merkezleri gibi şeylerin İstanbul Park’a yapılacak olması. Bu konuda şu ifadeler kullanılıyor:
Son olarak millî sporcu yetiştirilebilmesini sağlamak için pistin 30 gün bedelsiz olarak kullanıma açılması da şartlar arasına eklenmiş:
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