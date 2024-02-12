Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Park'ın ihale sürecinin 2 Nisan'da başlayacağını duyurdu. İhale için şartname de paylaşıldı. Yüklenici firmanın, Formula 1 yarışı garantisi sunması gerekiyor.

Son aylarda Intercity ve TOSFED arasında yaşananlarla gündeme gelen Formula 1 pisti İstanbul Park’ın geleceğiyle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin ihale sürecinin önümüzdeki nisan ayının başında başlayacağını duyurdu. Intercity’nin pist için yaptığı anlaşma geçen yıl sona ermişti.

VGM, Tuzla’da bulunan pistin “Yapım ve Onarım Karşılığı Kiralama” ile ihale açılacağını sitesinden paylaştığı ihale ilanıyla duyurdu. İlk olarak Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yayılan ilanda, anlaşmanın bedeli, süresi ve şartları gibi detaylara da yer verildi.

30 yıllık anlaşmanın bedeli 117 milyon 806 bin dolar

İlanda, anlaşmanın 30 yıl süreli olacağı belirtilirken tahminî bedelin ise 117 milyon 806 bin 367 dolar olduğu ifade edildi. İhale, 2 Nisan 2024 tarihinde tarihinde başlayacak. Sözleşme şartlarında ise dikkat çeken kısımlar var.

Formula 1 yarışı düzenlenmesi şart olacak

İhale şartnamesinin en önemli kısmı, Formula 1 yarışları. Buna göre tarafların pistte F1 yarışı yapılacağına dair garanti vermesi gerekecek. Ayrıca yarışların 2026 yılı itibarıyla İstanbul Park’ta başlayacağının taahhüt edilmesi de gerekecek. Aksi takdirde bu yarışların yapılmadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenecek. Bu konudaki açıklamaların tamamı şu şekilde:

“Yüklenici, Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(bir) ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün idareye bildirilmesi, bunun yapılmaması hâlinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi,

Yüklenici, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula 1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi”

Alışveriş merkezi yapılacak

Şartnamenin bir diğer dikkat çeken nokta ise alışveriş merkezi, eğlence merkezleri gibi şeylerin İstanbul Park’a yapılacak olması. Bu konuda şu ifadeler kullanılıyor:

“Yer Tesliminin, tahliye süreci tamamlandıktan sonra yapılması, şartıyla ilgili mevzuat kapsamında, taşınmazın üzerinde hâlihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş park, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonlarında mahaller/yapılar yaptırmak.”

Son olarak millî sporcu yetiştirilebilmesini sağlamak için pistin 30 gün bedelsiz olarak kullanıma açılması da şartlar arasına eklenmiş:

“Millî sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin belirli sayıda ulusal ve uluslararası motor sporları ile ilgili federasyonların etkinlikleri ile çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılması (Bu iş için öngörülen günlerin takvimine ilişkin yüklenici tarafından idareye her yıl “Teklif Takvim” sunulacak; kullanılacak 30 günlük sürenin takvimi hususunda mutabık kalınacaktır)”

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