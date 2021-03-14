İstanbul'un En Büyük Mahallesi, 3 İlden Daha Kalabalık Oldu

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bulunan en büyük mahallenin, Anadolu'daki 3 ayrı ilden daha fazla nüfusa sahip olduğu açıklandı. Bu mahallede 100 binden fazla kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) farklı alanlarda verilerin toplanmasını ve değerlendirmesini yapmak üzere çalışıyor. Bulgularını zaman zaman da kamuoyuyla paylaşan kurum nüfus verilerini de halkla paylaşmıştı.

Ülkemizde neredeyse her beş kişiden birinin ikamet ettiği İstanbul bir kez daha en kalabalık şehir olmayı başardı. Genel olarak baktığımızda da büyük şehirler arasında sıralama pek de değişmedi. Raporda bazı ilçe ve mahallelerin nüfusu dikkat çekti.

İstanbul'un en büyük mahallesi 3 ilden daha kalabalık

İstanbul'un en kalabalık mahallesi, Beylikdüzü ilçesine bağlı olan Adnan Kahveci mahallesi olarak belirlendi. Bu mahallenin nüfusu tam 101 bin 668 kişi. Mahalle, 81 bin 910 nüfuslu Bayburt'u, 83 bin 443 nüfusa sahip Tunceli'yi ve 96 bin 161 nüfuslu Ardahan'ı geride bırakmayı başarıyor.

Ülkemizde olduğu gibi İstanbul içinde de nüfus dağılımının çok dengeli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Adnan Kahveci mahallesi, İstanbul'un Adalar, Şile ve Çatalca ilçelerinden daha kalabalık.

Ülkemizin en küçük mahallelerinde ise yalnızca 11 kişilik nüfus bulunuyor. Yani Adnan Kahveci Mahallesi ile bu mahalleler arasında 9 bin 243 kat fark bulunuyor. 11 nüfusa sahip olan mahallelerin sayısı ise 7.

En kalabalık mahalle Diyarbakır'da

İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'nin en kalabalık 10 mahallesinden 6'sı şaşırtıcı olmayan bir şekilde İstanbul'da bulunuyor. Diğer kalabalık ilçelerden ikisi Diyarbakır, biri Kayseri ve biri de Ankara sınırları içerisinde yer alıyor.

Raporda en kalabalık mahalleler "Diyarbakır Bağlar'a bağlı Bağcılar mahallesi 134 bin 812, Beylikdüzü Adnan Kahveci mahallesi 101 bin 668, İstanbul Küçükçekmece Atakent mahallesi 99 bin 858, İstanbul Başakşehir Kayabaşı mahallesi 99 bin 201, Diyarbakır Kayapınar'daki Fırat mahallesi 88 bin 189, İstanbul Maltepe Zümrütevler mahallesi 86 bin 315, İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesi 84 bin 668, Kayseri Talas'a bağlı Mevlana mahallesi 83 bin 598, Ankara Altındağ'daki Karapürçek mahallesi 81 bin 657 ve İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez mahallesi 78 bin 869." olarak geçiyor.