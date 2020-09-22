Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, MEB'in EBA sistemine birkaç saattir erişemiyorlar. Sisteme girip derslerine dahil olmak isteyen öğrenci ve öğretmenler, "Çok Kalabalık" uyarısıyla karşılaşıyorlar. Konuyla ilgili Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi hiç şüphesiz eğitim oldu. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, uzunca bir süredir okula gitmiyorlar. Bu konuda hem ülkemizde hem de diğer yerlerde çeşitli çözüm yolları üretilmeye çalışıldı. Ülkemizde yapılan çalışmalar kapsamında da uzaktan eğitimin EBA aracılığıyla sağlanması öngörülüyordu. Ancak bugün derslerine devam etmek için EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler, "Çok Kalabalık" yazan bir hata mesajıyla karşılaştılar.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), muhtemelen yoğunluk nedeniyle çökmüş durumda. Üstelik bu durum, birkaç saattir de devam ediyor. Yetkililerse şu an için bu çökmeyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadılar. An itibarıyla ne öğrenciler ne de öğretmenler, EBA'ya internet üzerinden erişemiyorlar.

İşte öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları o hata mesajı

Çok Kalabalık

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere...

EBA Sistemine giriş için kullanılan internet sitesinin anlık görüntüsü

EBA'nın internet sitesine erişip, sisteme giriş yapmak istediğiniz zaman erişim sorunları yaşanıyor. EBA ana sunucusu yanıt veremiyor ve bu da sisteme erişiminizi kısıtlıyor. EBA'ya öğrenci girişi yapmanın nasıl olduğunu öğrenmek isterseniz burada, EBA sistemiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara da burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

GÜNCELLEME:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'da yaşanan çökmeyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım.