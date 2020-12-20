İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu'nun düzenlediği 'Sosyal Sorumluluk Günleri' 24-25 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Sosyal Sorumluluk Topluluğu'nun düzenlediği 'Sosyal Sorumluluk Günleri' başlıyor. Bu sene 11.'si düzenlenecek Sosyal Sorumluluk Günleri adı altında; vakıf, dernek ve sosyal sorumluluk projeleri olan uzmanlaşmış isimler misafir ediliyor. Bu sayede katılımcılar sosyal sorumluluk alanında bilinçlendirilip aktif rol alması sağlanıyor.

Yıllardır devam eden Sosyal Sorumluluk Günleri etkinliği, içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle bu yıl 24-25 Aralık tarihleri arasında, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Seminerler Zoom üzerinden, konuk söyleşileri ise Instagram üzerinden düzenlenecek.

Etkinlik programı:

24 Aralık Perşembe

18.00-19.00 Tohum Otizm Vakfı Semineri

19.00-20.00 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Semineri

20.00-21.00 Çorbada Tuzun Olsun Derneği Semineri

25 Aralık Cuma

14.00-15.00 Mor Çatı Kadın Sığınağı Semineri

15.00-16.00 Maya Vakfı Semineri

16.00-17.00 Gülmek İyileştirir Derneği Semineri

17.00-18.00 SosyalBen Vakfı Semineri

Sosyal Sorumluluk Günleri hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.