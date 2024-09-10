İsviçre, güneş panellerini enerji üretmenin yanında suyu da korumak için kullanmanın bir yolunu bulmuş durumda.

Dünyanın dört bir yanında ülkeler, enerji konusunda bağımsız olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunun için de ilk akıllara gelen yöntem elbette ki yenilenebilir enerjiler olan rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanmak oluyor. Yenilenebilir enerji alanına ciddi yatırımlar yapan İsviçre, şimdi de yüzen güneş panellerini devreye alıyor.

Özellikle güneş enerjisine odaklanan İsviçre, meşhur İsviçre Alpleri'ni güneş panelleri ile kaplamıştı. Öte yandan ülkenin yeni planı nehirleri yüzebilen güneş panelleri ile kaplamak yönünde. Bu durum, İsviçre'nin içilebilir su kaynaklarını korumayı da sağlayacak.

Sıcaklarda suları da koruyacak

Yakın zamanda gördüğümüz birden fazla yüzebilen güneş paneli projesi bulunuyor. Bu projelere odaklanılmasının ise çok mantıklı bir nedeni var. Yüzen paneller, doğrudan su kaynaklarına giden güneş ışınlarını kesiyor. Böylece kuraklık riskini de azaltıyor.

Romande Energie, 2019'dan itibaren İsviçre'deki Lac des Toules rezervuarına deniz seviyesinden 1810 metre yüksekte yüzer güneş enerjisi çiftlikleri kurdu. Projede, 35 platform üzerinde bifasiyel güneş panelleri yer kullanıldı ve toplam kapasite yaklaşık 448 kW oldu. Gölün sadece %2'sini kaplayan bu platformlar, Haziran-Aralık arasında kar erimesi nedeniyle dolu olan rezervuarda yüzer halde kalıyor. Ocak-Mayıs döneminde ise göl boşaldığında, platformlar yerde sabitlenmiş pozisyonda duruyor. Bu proje, dağlık bölgelerde güneş enerjisinden faydalanmayı amaçlayan öncü projelerden biri olarak gösteriliyor.